  В Украине

На Полтавщине суд вынес приговор мужчине, публиковавшему в Viber-сообществе маршруты ТЦК

09:24, 14 мая 2026
Суд на Полтавщине вынес приговор по делу о препятствовании мобилизационным мероприятиям.
Семеновский районный суд Полтавской области 6 мая вынес приговор в уголовном производстве по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины относительно препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Судом установлено, что обвиняемый в течение 2024–2025 годов через публичный чат в мессенджере Viber систематически распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и пребывании представителей территориальных центров комплектования и правоохранительных органов на территории Кременчугского района Полтавской области.

По данным материалов дела, сообщения публиковались с использованием мобильного телефона и содержали сведения о местах расположения мобильных групп во время проведения мероприятий оповещения и мобилизации в условиях военного положения. Такие действия были квалифицированы как препятствование деятельности ВСУ в особый период.

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемый признал свою вину, способствовал раскрытию уголовного правонарушения и согласился на согласованное наказание.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Также суд применил специальную конфискацию мобильного телефона, который использовался для совершения правонарушения, и возложил на осужденного обязанности, предусмотренные законодательством о пробации.

