Пенсіонер влітку планує їхати за кордон: чи треба йому проходити фізичну ідентифікацію

09:42, 14 травня 2026
У ПФУ роз’яснили важливий аспект щодо проходження фізичної ідентифікації.
Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо проходження фізичної ідентифікації.

Цього разу до відомстві звернулася жінка з запитанням: «Постійно проживаю на Чернігівщині. Чи маю проходити фізичну ідентифікацію, якщо влітку планую їхати до доньки в Італію?».

У ПФ зазначили, що відповідно до статті 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» проходити фізичну ідентифікацію мають, зокрема, особи, які тимчасово проживають за межами України.

Згідно з Порядком виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299, під терміном “особи, які тимчасово проживають за межами України” розуміються, зокрема, громадяни України, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні (включаючи дні від’їзду та приїзду) протягом календарного року або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією Російської Федерації та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном.

«Тобто, якщо з дня в’їзду до іноземної країни в межах календарного року (з січня по грудень) мине менше ніж 183 дні і при цьому ви не отримуватимете відповідний статус, то фізичну ідентифікацію проходити не потрібно», - додали у Пенсійному фонді.

