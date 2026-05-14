Пенсионер летом планирует ехать за границу: нужно ли ему проходить физическую идентификацию

09:42, 14 мая 2026
В ПФУ разъяснили важный аспект относительно прохождения физической идентификации.
Пенсионный фонд Украины продолжает отвечать на вопросы граждан относительно прохождения физической идентификации.

На этот раз в ведомство обратилась женщина с вопросом: «Постоянно проживаю в Черниговской области. Должна ли я проходить физическую идентификацию, если летом планирую ехать к дочери в Италию?».

В ПФ отметили, что в соответствии со статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» проходить физическую идентификацию должны, в частности, лица, временно проживающие за пределами Украины.

Согласно Порядку выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и осуществления страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, лицам, которые временно проживают за пределами Украины, или проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, или выехали с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299, под термином «лица, которые временно проживают за пределами Украины» понимаются, в частности, граждане Украины, которые находятся за пределами Украины не менее 183 дней (включая дни отъезда и приезда) в течение календарного года или получили временную защиту либо статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией Российской Федерации и не оформляли документы для постоянного проживания за границей.

«То есть, если со дня въезда в иностранное государство в пределах календарного года (с января по декабрь) пройдет менее 183 дней и при этом вы не будете получать соответствующий статус, то физическую идентификацию проходить не нужно», — добавили в Пенсионном фонде.

