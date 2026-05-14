Оформлення ID-картки та закордонного паспорта: у ДМС пояснили правила оплати та повернення коштів
У Міграційній службі Закарпатської області нагадали, що для оформлення ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, окрім необхідного пакета документів, заявник обов’язково має надати квитанцію про оплату адміністративної послуги.
Оплату можна здійснити у банківських установах, через термінали самообслуговування або онлайн-сервіси.
Особливості оплати для дітей
У відомстві звернули увагу батьків, що під час оплати послуг за оформлення закордонного паспорта для дитини необхідно вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини або дані свідоцтва про народження, а не батьків.
Одночасне оформлення документів
У міграційній службі пояснили, що одночасне оформлення передбачає оформлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон для однієї особи в межах однієї процедури. Також ця послуга може включати оформлення документів для дітей.
Залежно від кількості документів існують різні варіанти послуги, однак базовим є оформлення ID-картки та одного закордонного паспорта.
При цьому окремі випадки не вважаються одночасним оформленням. Зокрема, якщо батьки оформлюють лише закордонні паспорти для себе та дитини, без ID-картки, така процедура не підпадає під категорію одночасного оформлення і не може бути оплачена як одна послуга.
Натомість прикладом одночасного оформлення є ситуація, коли один із батьків оформлює ID-картку та закордонний паспорт для себе, а також закордонні паспорти для своїх дітей.
Повернення коштів
У разі якщо послугу було оплачено, але заявник відмовився від її отримання, передбачена можливість повернення коштів.
Для цього необхідно подати письмову заяву до територіального підрозділу ДМС та додати пакет документів: оригінал квитанції, копії паспорта громадянина України та РНОКПП, довідку з банку з реквізитами рахунку платника. Якщо оформлення стосується дитини, додається також копія свідоцтва про народження.
Повернення коштів здійснюється на банківський рахунок протягом 30 днів.
У службі також наголосили, що квитанція про оплату є чинною протягом трьох років — як для отримання послуги, так і для повернення коштів.
