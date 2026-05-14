Оформлення ID-картки та закордонного паспорта: у ДМС пояснили правила оплати та повернення коштів

У Міграційній службі Закарпатської області нагадали, що для оформлення ID-картки або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, окрім необхідного пакета документів, заявник обов’язково має надати квитанцію про оплату адміністративної послуги.

Оплату можна здійснити у банківських установах, через термінали самообслуговування або онлайн-сервіси.

Особливості оплати для дітей

У відомстві звернули увагу батьків, що під час оплати послуг за оформлення закордонного паспорта для дитини необхідно вказувати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини або дані свідоцтва про народження, а не батьків.

Одночасне оформлення документів

У міграційній службі пояснили, що одночасне оформлення передбачає оформлення ID-картки та паспорта для виїзду за кордон для однієї особи в межах однієї процедури. Також ця послуга може включати оформлення документів для дітей.

Залежно від кількості документів існують різні варіанти послуги, однак базовим є оформлення ID-картки та одного закордонного паспорта.

При цьому окремі випадки не вважаються одночасним оформленням. Зокрема, якщо батьки оформлюють лише закордонні паспорти для себе та дитини, без ID-картки, така процедура не підпадає під категорію одночасного оформлення і не може бути оплачена як одна послуга.

Натомість прикладом одночасного оформлення є ситуація, коли один із батьків оформлює ID-картку та закордонний паспорт для себе, а також закордонні паспорти для своїх дітей.

Повернення коштів

У разі якщо послугу було оплачено, але заявник відмовився від її отримання, передбачена можливість повернення коштів.

Для цього необхідно подати письмову заяву до територіального підрозділу ДМС та додати пакет документів: оригінал квитанції, копії паспорта громадянина України та РНОКПП, довідку з банку з реквізитами рахунку платника. Якщо оформлення стосується дитини, додається також копія свідоцтва про народження.

Повернення коштів здійснюється на банківський рахунок протягом 30 днів.

У службі також наголосили, що квитанція про оплату є чинною протягом трьох років — як для отримання послуги, так і для повернення коштів.

