Оформление ID-карты и загранпаспорта: в ГМС разъяснили правила оплаты и возврата средств

10:00, 14 мая 2026
В Миграционной службе напомнили, что без квитанции об оплате административной услуги документы не оформляются.
В Миграционной службе Закарпатской области напомнили, что для оформления ID-карты или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, кроме необходимого пакета документов, заявитель обязательно должен предоставить квитанцию об оплате административной услуги.

Оплату можно произвести в банковских учреждениях, через терминалы самообслуживания или онлайн-сервисы.

Особенности оплаты для детей

В ведомстве обратили внимание родителей, что при оплате услуг по оформлению заграничного паспорта для ребенка необходимо указывать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) ребенка или данные свидетельства о рождении, а не родителей.

Одновременное оформление документов

В миграционной службе пояснили, что одновременное оформление предусматривает оформление ID-карты и паспорта для выезда за границу для одного лица в рамках одной процедуры. Также эта услуга может включать оформление документов для детей.

В зависимости от количества документов существуют различные варианты услуги, однако базовым является оформление ID-карты и одного заграничного паспорта.

При этом отдельные случаи не считаются одновременным оформлением. В частности, если родители оформляют только заграничные паспорта для себя и ребенка, без ID-карты, такая процедура не подпадает под категорию одновременного оформления и не может быть оплачена как одна услуга.

В то же время примером одновременного оформления является ситуация, когда один из родителей оформляет ID-карту и заграничный паспорт для себя, а также заграничные паспорта для своих детей.

Возврат средств

В случае если услуга была оплачена, но заявитель отказался от её получения, предусмотрена возможность возврата средств.

Для этого необходимо подать письменное заявление в территориальное подразделение ГМС и приложить пакет документов: оригинал квитанции, копии паспорта гражданина Украины и РНОКПП, справку из банка с реквизитами счета плательщика. Если оформление касается ребенка, прилагается также копия свидетельства о рождении.

Возврат средств осуществляется на банковский счет в течение 30 дней.

В службе также подчеркнули, что квитанция об оплате действительна в течение трех лет — как для получения услуги, так и для возврата средств.

