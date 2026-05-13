Словаччина закривала кордон з Україною: відома причина

Наразі перетин кордону відкритий.

Словаччина повідомляла про закриття трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною через безпекову ситуацію. Про це інформували у словацькому управління у сфері податків, зборів та митної справи Finančná správa.

Зазначалося, що з міркувань безпеки з 15:00 словацька сторона закрила пункти пропуску. Йшлося про КПП «Ужгород», «Малий Березний» і «Малі Селменці».

Громадян також попросили відійти далі від інфраструктури через загрозу повітряної атаки на них.

З 17:00 три пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні запрацювали.

Нагадаємо, що 13 травня на Закарпатті відбулась наймасовіша атака за час повномасштабного вторгнення РФ.

