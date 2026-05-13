Словакия закрывала границу с Украиной: известна причина

В настоящее время пересечение границы открыто.

Словакия сообщала о закрытии трех пунктов пропуска на границе с Украиной из-за ситуации с безопасностью. Об этом информировало словацкое управление в сфере налогов, сборов и таможенного дела Finančná správa.

Отмечалось, что из соображений безопасности с 15:00 словацкая сторона закрыла пункты пропуска. Речь шла о КПП «Ужгород», «Малый Березный» и «Малые Селменцы».

Граждан также попросили отойти дальше от инфраструктуры из-за угрозы воздушной атаки по ним.

С 17:00 три пункта пропуска на украинско-словацкой границе возобновили работу.

Напомним, что 13 мая на Закарпатье произошла самая массовая атака за время полномасштабного вторжения РФ.

