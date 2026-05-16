У Києві на вихідних перекриватимуть рух у центрі міста через марафон – як курсуватиме транспорт

Через проведення «MHP Run4Victory Київ Марафон» у столиці змінять маршрути громадського транспорту та обмежать паркування.

У Києві 16 та 17 травня відбудеться благодійний спортивно-масовий захід «MHP Run4Victory Київ Марафон». У зв’язку з проведенням марафону на окремих вулицях столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Про це повідомили в КМДА.

16 травня з 10:30 до завершення заходів, орієнтовно до 13:00, тимчасові обмеження руху діятимуть на вулиці Еспланадній — від вулиці Рогнідинської до вулиці Саксаганського, а також на вулиці Жилянській — від Великої Васильківської до вулиці Антоновича.

На цей період змінять рух окремі маршрути громадського транспорту. Автобус №69 курсуватиме від вулиці Литвиненко-Вольгемут до Великої Васильківської. Тролейбус №3 їздитиме від Залізничного масиву до вокзалу «Південний», тролейбус №9-К — від вулиці Кадетський Гай до вокзалу «Південний», тролейбус №12 — від станції метро «Васильківська» до станції метро «Либідська», тролейбус №14 — від Ботанічного саду до станції метро «Палац спорту», а тролейбус №40 — від вулиці Кадетський Гай до вулиці Романа Ратушного.

Також зі змінами курсуватимуть маршрутні таксі №171 та №411.

17 травня з 8:00 до завершення заходів, орієнтовно до 15:00, рух обмежуватимуть за маршрутом: вулиця Саксаганського — Галицька площа — проспект Берестейський до перехрестя з вулицею Академіка Янгеля.

У цей день також змінять роботу громадського транспорту. Автобуси №2 курсуватимуть від вулиці Вахтанга Кікабідзе до вулиці Академіка Янгеля, автобуси №5 — від вулиці Ізюмської до вулиці Жилянської з подальшим об’їздом через центр міста, автобуси №7 — за зміненим маршрутом через бульвар Тараса Шевченка та вулицю Леонтовича.

Автобуси №20 та №109 курсуватимуть до вулиці Ділової, автобус №50 — до вокзалу «Південний», автобус №69 — також до вокзалу «Південний», а автобус №118-Д — до Центрального залізничного вокзалу.

Трамваї №15 та №18 тимчасово працюватимуть за маршрутом трамвая №14 — від проспекту Відрадного до Контрактової площі.

Зміни торкнуться і тролейбусних маршрутів. Тролейбуси №3, №8, №9-К, №17, №12, №14 та №40 курсуватимуть за скороченими маршрутами. Тролейбуси №4, №5 та №7 їздитимуть лише до станції метро «Нивки».

Крім того, зі змінами працюватимуть маршрутні таксі №539, №171, №189, №575, №411, №181, №465, №518, №442 та №442-Д.

У КМДА також попередили, що на окремих ділянках маршруту марафону тимчасово обмежать паркування транспортних засобів.

