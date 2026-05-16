В Киеве на выходных будет перекрыто движение в центре города из-за марафона — как будет курсировать транспорт

07:54, 16 мая 2026
В связи с проведением «MHP Run4Victory Киевский марафон» в столице изменят маршруты общественного транспорта и ограничат парковку.
В Киеве 16 и 17 мая состоится благотворительное спортивно-массовое мероприятие «MHP Run4Victory Киевский марафон». В связи с проведением марафона на отдельных улицах столицы временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

16 мая с 10:30 до завершения мероприятий, ориентировочно до 13:00, временные ограничения движения будут действовать на улице Эспланадной — от улицы Рогнидинской до улицы Саксаганского, а также на улице Жилянской — от Большой Васильковской до улицы Антоновича.

На этот период изменят маршруты отдельных маршрутов общественного транспорта. Автобус №69 будет курсировать от улицы Литвиненко-Вольгемут до Большой Васильковской. Троллейбус №3 будет ездить от Железнодорожного массива до вокзала «Южный», троллейбус №9-К — от улицы Кадетский Гай до вокзала «Южный», троллейбус №12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская», троллейбус №14 — от Ботанического сада до станции метро «Дворец спорта», а троллейбус №40 — от улицы Кадетский Гай до улицы Романа Ратушного.

Также с изменениями будут курсировать маршрутные такси №171 и №411.

17 мая с 8:00 до окончания мероприятий, ориентировочно до 15:00, движение будет ограничено по маршруту: улица Саксаганского — Галицкая площадь — проспект Брестский до перекрестка с улицей Академика Янгеля.

В этот день также изменится график работы общественного транспорта. Автобусы №2 будут курсировать от улицы Вахтанга Кикабидзе до улицы Академика Янгеля, автобусы №5 — от улицы Изюмской до улицы Жилянской с последующим объездом через центр города, автобусы №7 — по измененному маршруту через бульвар Тараса Шевченко и улицу Леонтовича.

Автобусы №20 и №109 будут курсировать до улицы Деловой, автобус №50 — до вокзала «Южный», автобус №69 — также до вокзала «Южный», а автобус №118-Д — до Центрального железнодорожного вокзала.

Трамваи №15 и №18 временно будут работать по маршруту трамвая №14 — от проспекта Отрадного до Контрактовой площади.

Изменения коснутся и троллейбусных маршрутов. Троллейбусы №3, №8, №9-К, №17, №12, №14 и №40 будут курсировать по сокращенным маршрутам. Троллейбусы №4, №5 и №7 будут ездить только до станции метро «Нивки».

Кроме того, с изменениями будут работать маршрутные такси №539, №171, №189, №575, №411, №181, №465, №518, №442 и №442-Д.

В КГГА также предупредили, что на отдельных участках маршрута марафона временно ограничат парковку транспортных средств.

Лента новостей

