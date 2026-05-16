Кирило Буданов заявив, що мобілізація триватиме, та висловився щодо скандалів з ТЦК

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що мобілізація в Україні має продовжуватися. Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Times.

За словами Буданова, набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей.

«Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей вступати добровільно», - сказав голова ОП.

Крім того, Буданов пообіцяв боротися з «ексцесами» з боку офіцерів призовної служби, яких зафіксували на камеру, та підкреслив, що мобілізація має продовжуватися.

«Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на даний момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде», - додав він.

