Кирилл Буданов заявил, что мобилизация будет продолжаться, и высказался о скандалах с ТЦК

Кирилл Буданов подчеркнул, что набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество людей.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что мобилизация в Украине должна продолжаться. Об этом он сказал в интервью газете The Times.

По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество людей.

«Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей вступать добровольно», — сказал глава ОП.

Кроме того, Буданов пообещал бороться с «эксцессами» со стороны офицеров призывной службы, которые были зафиксированы на камеру, и подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться.

«Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну на данный момент. Войну, в которой участвуют миллионные группировки. Другого пути нет. Иначе страна просто падет», — добавил он.

