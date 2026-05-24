  1. В Україні

Військовий захворів у відпустці: як правильно повідомити командування

10:37, 24 травня 2026
Які дії потрібно виконати у разі хвороби під час відпустки та як підтвердити лікування.
У разі захворювання або травми під час відпустки військовослужбовці мають негайно повідомити командування та надати медичні документи. У Міністерстві оборони наголосили, що така ситуація не є порушенням, якщо дотриматися встановленого алгоритму дій.

Першим кроком у разі хвороби має бути зв’язок із безпосереднім командиром або черговим по частині. Повідомити про стан здоров’я можна телефоном чи через месенджер. Водночас військовим радять зберегти підтвердження повідомлення — наприклад, скриншот листування або журнал дзвінків.

Якщо стан здоров’я не дозволяє одразу зв’язатися з командуванням, військовослужбовець може самостійно звернутися до будь-якого медичного закладу або викликати швидку допомогу. Після госпіталізації необхідно повідомити медзаклад про проходження військової служби та назву своєї частини, а також поінформувати командування про лікування.

У Міноборони пояснили, що дні хвороби зараховуються до строку відпустки, однак після одужання військовий має право на її продовження на кількість невикористаних днів. Для цього потрібно подати рапорт і додати медичні документи. Таке правило поширюється як на щорічну основну, так і на додаткову відпустку.

Аналогічний порядок дій діє і в разі захворювання за кордоном. У такому випадку також необхідно повідомити командира та отримати довідку або виписку з іноземного медзакладу. Нотаріальний переклад документів не вимагається.

Передати медичні документи можна через застосунок «Армія+», поштою або через консульство. Після повернення до України військовослужбовець повинен надати оригінали документів медичній службі своєї частини.

