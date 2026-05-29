Успадкували квартиру чи будинок: у яких випадках це потрібно показати у декларації

Практичні приклади для декларантів: як правильно зазначати спадщину, дохід та продаж нерухомості у декларації.

Під час подання щорічних декларацій у декларантів нерідко виникають питання щодо того, як правильно відображати успадковану нерухомість, чи потрібно вказувати її вартість, зазначати дохід у вигляді спадщини, правочин та подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

«Судово-юридична газета» зібрала основні правила декларування успадкованої нерухомості та пояснення щодо найпоширеніших ситуацій.

Успадкована нерухомість у більшості випадків підлягає декларуванню. Водночас порядок заповнення окремих розділів декларації залежить від того, чи була визначена вартість спадщини та чи перебуває майно у власності декларанта станом на кінець звітного періоду.

Окремо наголошується: об’єкти, для яких потрібна перереєстрація права власності спадкоємцем, вважаються набутими лише після державної реєстрації такого права.

Якщо спадщина оподатковується за нульовою ставкою, оцінка майна для цілей оподаткування не проводиться. В інших випадках об’єктом оподаткування є оціночна вартість спадкового майна, визначена відповідно до закону.

За загальним правилом у декларації необхідно відобразити:

сам об’єкт нерухомості;

дохід у вигляді спадщини — якщо визначена вартість майна;

правочин, на підставі якого набуте право власності.

Якщо вартість спадщини не визначали

У першому прикладі декларант успадкував будинок без проведення грошової оцінки.

У такому випадку у розділі 3 «Об’єкти нерухомості» необхідно зазначити інформацію про будинок, якщо він залишається у власності на кінець року. У полі щодо вартості обирається позначка «Не застосовується».

При цьому розділи «Доходи, у тому числі подарунки» та «Видатки та правочини суб’єкта декларування» не заповнюються, оскільки вартість спадщини невідома.

Також у роз’ясненнях зазначено: якщо декларант є суб’єктом подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (ПСЗ), подавати таке повідомлення не потрібно.

Якщо оцінка спадщини відома

Інший приклад стосується успадкованої земельної ділянки вартістю 400 тисяч гривень.

У такому випадку декларант має:

відобразити земельну ділянку у розділі 3;

зазначити дохід у вигляді спадщини у розділі 11;

вказати інформацію про набуття права власності у розділі 14.

Джерелом доходу у декларації зазначається померла особа.

Якщо вартість спадщини перевищує 50 прожиткових мінімумів, виникає обов’язок подання ПСЗ.

Якщо оцінку провели вже після спадкування

Також роз’яснено ситуацію, коли нерухомість була успадкована без оцінки, але пізніше власник провів її за власною ініціативою.

У такому випадку в декларації потрібно відобразити вартість за останньою грошовою оцінкою у розділі «Об’єкти нерухомості».

Водночас це не створює обов’язку додатково заповнювати розділи про доходи чи правочини та не потребує подання ПСЗ, оскільки на момент отримання спадщини вартість майна офіційно не була визначена.

Якщо успадковане майно продали в тому ж році

Окремо пояснюється порядок декларування, якщо нерухомість успадкували без оцінки, а потім продали у тому ж звітному періоді.

У прикладі декларант успадкував будинок і земельну ділянку, згодом провів їх оцінку та продав майно за 1,5 млн гривень.

У такій ситуації:

у розділі 11 потрібно відобразити дохід від продажу нерухомості;

у розділі 14 — договір купівлі-продажу.

Водночас інформація про спадщину як правочин не зазначається, оскільки на момент успадкування вартість майна не була визначена.

Також розділ «Об’єкти нерухомості» не заповнюється, якщо станом на кінець року майно вже не перебувало у власності декларанта.

Якщо спадщина ще не оформлена

Окремі роз’яснення стосуються спільної сумісної власності.

Якщо один зі співвласників помер, але спадкоємець ще не оформив право власності, у декларації потрібно зазначати попередній склад співвласників, включно з померлою особою.

Наприклад, якщо спадкоємець проживає за кордоном і не завершив оформлення спадщини, у розділі 3 декларації квартира продовжує відображатися як спільна власність із зазначенням померлого співвласника.

Аналогічний підхід застосовується і тоді, коли спадкоємець фактично користується житлом, але право власності ще не зареєстроване. У такому разі в декларації додатково потрібно зазначити право користування об’єктом.

