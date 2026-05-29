Унаследовали квартиру или дом: в каких случаях это нужно показать в декларации

Практические примеры для декларантов: как правильно указывать наследство, доход и продажу недвижимости в декларации.

При подаче ежегодных деклараций у декларантов нередко возникают вопросы относительно того, как правильно отображать унаследованную недвижимость, нужно ли указывать ее стоимость, отмечать доход в виде наследства, сделку и подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

«Судебно-юридическая газета» собрала основные правила декларирования унаследованной недвижимости и разъяснения относительно наиболее распространенных ситуаций.

Унаследованная недвижимость в большинстве случаев подлежит декларированию. В то же время порядок заполнения отдельных разделов декларации зависит от того, была ли определена стоимость наследства и находится ли имущество в собственности декларанта по состоянию на конец отчетного периода.

Отдельно подчеркивается: объекты, для которых требуется перерегистрация права собственности наследником, считаются приобретенными только после государственной регистрации такого права.

Если наследство облагается налогом по нулевой ставке, оценка имущества для целей налогообложения не проводится. В других случаях объектом налогообложения является оценочная стоимость наследственного имущества, определенная в соответствии с законом.

По общему правилу в декларации необходимо отразить:

сам объект недвижимости;

доход в виде наследства — если определена стоимость имущества;

сделку, на основании которой приобретено право собственности.

Если стоимость наследства не определяли

В первом примере декларант унаследовал дом без проведения денежной оценки.

В таком случае в разделе 3 «Объекты недвижимости» необходимо указать информацию о доме, если он остается в собственности на конец года. В поле относительно стоимости выбирается отметка «Не применяется».

При этом разделы «Доходы, в том числе подарки» и «Расходы и сделки субъекта декларирования» не заполняются, поскольку стоимость наследства неизвестна.

Также в разъяснениях указано: если декларант является субъектом подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии (ПСИ), подавать такое уведомление не нужно.

Если оценка наследства известна

Другой пример касается унаследованного земельного участка стоимостью 400 тысяч гривен.

В таком случае декларант должен:

отразить земельный участок в разделе 3;

указать доход в виде наследства в разделе 11;

указать информацию о приобретении права собственности в разделе 14.

Источником дохода в декларации указывается умершее лицо.

Если стоимость наследства превышает 50 прожиточных минимумов, возникает обязанность подачи ПСИ.

Если оценку провели уже после наследования

Также разъяснена ситуация, когда недвижимость была унаследована без оценки, но позже собственник провел ее по собственной инициативе.

В таком случае в декларации нужно отразить стоимость по последней денежной оценке в разделе «Объекты недвижимости».

В то же время это не создает обязанности дополнительно заполнять разделы о доходах или сделках и не требует подачи ПСИ, поскольку на момент получения наследства стоимость имущества официально не была определена.

Если унаследованное имущество продали в том же году

Отдельно объясняется порядок декларирования, если недвижимость унаследовали без оценки, а затем продали в том же отчетном периоде.

В примере декларант унаследовал дом и земельный участок, впоследствии провел их оценку и продал имущество за 1,5 млн гривен.

В такой ситуации:

в разделе 11 нужно отразить доход от продажи недвижимости;

в разделе 14 — договор купли-продажи.

В то же время информация о наследстве как сделке не указывается, поскольку на момент наследования стоимость имущества не была определена.

Также раздел «Объекты недвижимости» не заполняется, если по состоянию на конец года имущество уже не находилось в собственности декларанта.

Если наследство еще не оформлено

Отдельные разъяснения касаются общей совместной собственности.

Если один из совладельцев умер, но наследник еще не оформил право собственности, в декларации нужно указывать предыдущий состав совладельцев, включая умершее лицо.

Например, если наследник проживает за границей и не завершил оформление наследства, в разделе 3 декларации квартира продолжает отображаться как общая собственность с указанием умершего совладельца.

Аналогичный подход применяется и тогда, когда наследник фактически пользуется жильем, но право собственности еще не зарегистрировано. В таком случае в декларации дополнительно нужно указать право пользования объектом.

