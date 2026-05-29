  1. В Україні

Україна перейде до наступного етапу розвитку Нової комп’ютеризованої транзитної системи

07:00, 29 травня 2026
Україна готується до переходу на застосування NCTS Фаза 6 у червні.
Державна митна служба повідомила, що відповідно до плану DG TAXUD триває перехід на застосування NCTS Фаза 6 – наступного етапу розвитку Нової комп’ютеризованої транзитної системи, що використовується країнами-учасницями Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Тимчасово країни ЄС застосовуватимуть різні підходи до обміну даними між митними системами, що впливатиме на порядок оформлення документів при перетині кордону.

Як повідомлялось раніше, для в’їзду на територію ЄС через Румунію або Угорщину українським перевізникам, окрім стандартної транзитної декларації Т1, необхідно подавати Загальну декларацію в'їзду (ENS) до ICS2 відповідно до вимог європейського законодавства (орієнтовно за одну годину до прибуття транспортного засобу до пункту пропуску).

Водночас Польща та Словаччина забезпечать можливість використання єдиної комбінованої декларації для транзиту та безпекового контролю під час ввезення товарів до ЄС. Це означає, що їхні системи NCTS інтегровані з європейською системою контролю імпорту ICS2, що дозволить спростити здійснення митних формальностей.

«Україна також завершує розгортання NCTS Фаза 6 з можливістю використання єдиної комбінованої декларації для транзиту з даними безпеки під час ввезення товарів до ЄС.

Разом із тим, з метою забезпечення узгодженого впровадження NCTS Фаза 6 та стабільної взаємодії інформаційних систем, в першу чергу України та Республіки Польща, до середини червня 2026 року триватиме перехідний період, під час якого українські суб’єкти господарювання зможуть використовувати попередню версію NCTS Фаза 5 та подавати комбіновані транзитні декларації з даними безпеки.

Про точну дату переходу України на застосування NCTS Фаза 6 та про запланований час недоступності системи буде повідомлено додатково», - заявили у митниці.

Таким чином, з 1 червня, додатково до транзитної декларації Т1 потрібно обов’язково подавати Загальну декларацію в'їзду (ENS) до ICS2 при в’їзді в Румунію та Угорщину, а також тимчасово в Словаччину (до переходу України на NCTS Фаза 6).

Подавати Загальну декларацію в'їзду (ENS) до ICS2 при перетині кордону з Польщею не потрібно, за умови наявності даних безпеки в декларації Т1.

Також, для коректного оформлення декларацій Т1 в NCTS Фаза 6 Держмитслужба оновила Методичні рекомендації щодо роботи в NCTS Фаза 6 та Технічну специфікацію. Матеріали містять правила заповнення транзитної декларації, а також інші особливості.

митниця

