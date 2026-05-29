  1. В Украине

Украина перейдет к следующему этапу развития Новой компьютеризированной транзитной системы

07:00, 29 мая 2026
Украина готовится к переходу на применение NCTS Фаза 6 в июне.
Государственная таможенная служба сообщила, что в соответствии с планом DG TAXUD продолжается переход на применение NCTS Фаза 6 — следующего этапа развития Новой компьютеризированной транзитной системы, используемой странами-участницами Конвенции о процедуре общего транзита.

Временно страны ЕС будут применять разные подходы к обмену данными между таможенными системами, что будет влиять на порядок оформления документов при пересечении границы.

Как сообщалось ранее, для въезда на территорию ЕС через Румынию или Венгрию украинским перевозчикам, помимо стандартной транзитной декларации Т1, необходимо подавать Общую декларацию въезда (ENS) в ICS2 в соответствии с требованиями европейского законодательства (ориентировочно за один час до прибытия транспортного средства к пункту пропуска).

В то же время Польша и Словакия обеспечат возможность использования единой комбинированной декларации для транзита и контроля безопасности при ввозе товаров в ЕС. Это означает, что их системы NCTS интегрированы с европейской системой контроля импорта ICS2, что позволит упростить осуществление таможенных формальностей.

«Украина также завершает развертывание NCTS Фаза 6 с возможностью использования единой комбинированной декларации для транзита с данными безопасности при ввозе товаров в ЕС.

Вместе с тем, с целью обеспечения согласованного внедрения NCTS Фаза 6 и стабильного взаимодействия информационных систем, в первую очередь Украины и Республики Польша, до середины июня 2026 года будет продолжаться переходный период, во время которого украинские субъекты хозяйствования смогут использовать предыдущую версию NCTS Фаза 5 и подавать комбинированные транзитные декларации с данными безопасности.

О точной дате перехода Украины на применение NCTS Фаза 6 и о запланированном времени недоступности системы будет сообщено дополнительно», — заявили в таможне.

Таким образом, с 1 июня дополнительно к транзитной декларации Т1 необходимо обязательно подавать Общую декларацию въезда (ENS) в ICS2 при въезде в Румынию и Венгрию, а также временно в Словакию (до перехода Украины на NCTS Фаза 6).

Подавать Общую декларацию въезда (ENS) в ICS2 при пересечении границы с Польшей не нужно при условии наличия данных безопасности в декларации Т1.

Также для корректного оформления деклараций Т1 в NCTS Фаза 6 Гостаможслужба обновила Методические рекомендации по работе в NCTS Фаза 6 и Техническую спецификацию. Материалы содержат правила заполнения транзитной декларации, а также другие особенности.

