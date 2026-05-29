Чи може особа відкрити категорію С без категорії В — роз’яснення сервісного центру МВС

07:54, 29 травня 2026
Що передбачає чинне законодавство та які умови отримання категорії С.
Фото: hsc.gov.ua
Головний сервісний центр МВС пояснив, чи обов’язково спочатку отримувати категорію В, а вже потім відкривати категорію С.

Чи потрібна категорія В для відкриття категорії С

Відповідь — ні, не потрібна.

Чинним законодавством не встановлено обов’язкової вимоги щодо попереднього отримання категорії В для відкриття категорії С. Тобто громадянин може пройти навчання та отримати право керування вантажними транспортними засобами без наявності посвідчення водія категорії В.

Це передбачено положеннями Постанови Кабінету Міністрів України №340, відповідно до якої посвідчення водія вперше може видаватися одразу на право керування транспортними засобами категорій А1, А, В1, В, С1, С та інших категорій відповідно до встановлених вимог.

Що дає категорія С

Категорія С надає право керувати автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7 500 кг, а також транспортними засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого не перевищує 750 кг.

Саме ця категорія є необхідною для керування більшістю вантажних автомобілів і часто стає важливим кроком для тих, хто планує працювати у сфері вантажних перевезень.

Що потрібно для відкриття категорії С

Щоб отримати посвідчення водія категорії С, необхідно:

  • досягти 18-річного віку;
  • пройти підготовку в акредитованому навчальному закладі;
  • успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС;
  • отримати посвідчення водія відповідної категорії.

Що важливо пам’ятати

Для деяких категорій транспортних засобів законодавством передбачені додаткові вимоги щодо наявності стажу керування чи попередньо відкритих категорій. Наприклад, для відкриття категорій ВЕ або СЕ вже необхідно мати відповідно відкриті категорії В або С.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

