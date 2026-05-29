Может ли лицо открыть категорию С без категории В — разъяснение сервисного центра МВД

07:54, 29 мая 2026
Что предусматривает действующее законодательство и какие условия получения категории С.
Главный сервисный центр МВД объяснил, обязательно ли сначала получать категорию В, а уже потом открывать категорию С.

Нужна ли категория В для открытия категории С

Ответ — нет, не нужна.

Действующим законодательством не установлено обязательное требование относительно предварительного получения категории В для открытия категории С. То есть гражданин может пройти обучение и получить право управления грузовыми транспортными средствами без наличия водительского удостоверения категории В.

Это предусмотрено положениями Постановления Кабинета Министров Украины №340, в соответствии с которой водительское удостоверение впервые может выдаваться сразу на право управления транспортными средствами категорий А1, А, В1, В, С1, С и других категорий в соответствии с установленными требованиями.

Что дает категория С

Категория С предоставляет право управлять автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 7 500 кг, а также транспортными средствами с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг.

Именно эта категория необходима для управления большинством грузовых автомобилей и часто становится важным шагом для тех, кто планирует работать в сфере грузовых перевозок.

Что нужно для открытия категории С

Чтобы получить водительское удостоверение категории С, необходимо:

  • достичь 18-летнего возраста;
  • пройти подготовку в аккредитованном учебном заведении;
  • успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД;
  • получить водительское удостоверение соответствующей категории.

Что важно помнить

Для некоторых категорий транспортных средств законодательством предусмотрены дополнительные требования относительно наличия стажа вождения или предварительно открытых категорий. Например, для открытия категорий ВЕ или СЕ уже необходимо иметь соответственно открытые категории В или С.

