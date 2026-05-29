Родини дітей з інвалідністю ризикують отримати відмову у повторному виїзді з України — юристи закликали переглянути правила

Після повернення в Україну родини дітей з інвалідністю можуть зіткнутися з труднощами під час повторного перетину кордону.

Для багатьох українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, поїздка за кордон на лікування, реабілітацію чи оздоровлення перетворюється не лише на складний емоційний процес, а й на випробування через бюрократичні процедури.

У Національній асоціації адвокатів наголошують, що чинні правила перетину кордону передбачають для таких сімей додаткові вимоги, через які батьки змушені проходити складні бюрократичні процедури, стояти у чергах до консульств та ризикувати труднощами з повторним виїздом з України.

Консульський облік дітей з інвалідністю: що викликало суперечки

Йдеться про Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів №57 від 27 січня 1995 року. Зокрема, правила передбачають обов’язок супроводжуючої особи протягом семи днів поставити дитину з інвалідністю на консульський облік після виїзду за кордон.

На думку юристів, така вимога не передбачена законом і встановлена лише на рівні підзаконного акта, що викликає питання щодо її відповідності принципам правової визначеності та пропорційності.

Які труднощі виникають у родин дітей з інвалідністю за кордоном

Серед проблем, на які звертають увагу правники та представники громад, — багатогодинні черги у консульських установах, складність доступу до дипломатичних представництв, мовний бар’єр та невизначеність щодо правильності оформлення документів.

Також навели приклад, коли батько повнолітньої особи з інвалідністю виїхав із дитиною за кордон на лікування, після чого повернувся в Україну, а дитина залишилася за кордоном із родичами. Згодом чоловік не зміг повторно виїхати через особливості чинного порядку перетину кордону.

Правники закликають спростити виїзд за кордон для дітей з інвалідністю

Учасники обговорення наголосили, що підзаконні акти не повинні створювати додаткових обмежень для окремих категорій громадян. На їхню думку, вимоги щодо консульського обліку мають відповідати Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Хартії основних прав ЄС та принципу найкращих інтересів дитини.

Окремо порушили питання надмірної бюрократизації процедур для людей з інвалідністю. На думку правників і представників громад, доступ до лікування, реабілітації, оздоровлення чи виїзду за кордон для дітей з інвалідністю має бути максимально спрощеним, а не супроводжуватися додатковими документальними бар’єрами.

