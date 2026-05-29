  1. В Україні

Родини дітей з інвалідністю ризикують отримати відмову у повторному виїзді з України — юристи закликали переглянути правила

08:30, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Після повернення в Україну родини дітей з інвалідністю можуть зіткнутися з труднощами під час повторного перетину кордону.
Родини дітей з інвалідністю ризикують отримати відмову у повторному виїзді з України — юристи закликали переглянути правила
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для багатьох українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, поїздка за кордон на лікування, реабілітацію чи оздоровлення перетворюється не лише на складний емоційний процес, а й на випробування через бюрократичні процедури.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Національній асоціації адвокатів наголошують, що чинні правила перетину кордону передбачають для таких сімей додаткові вимоги, через які батьки змушені проходити складні бюрократичні процедури, стояти у чергах до консульств та ризикувати труднощами з повторним виїздом з України.

Консульський облік дітей з інвалідністю: що викликало суперечки

Йдеться про Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів №57 від 27 січня 1995 року. Зокрема, правила передбачають обов’язок супроводжуючої особи протягом семи днів поставити дитину з інвалідністю на консульський облік після виїзду за кордон.

На думку юристів, така вимога не передбачена законом і встановлена лише на рівні підзаконного акта, що викликає питання щодо її відповідності принципам правової визначеності та пропорційності.

Які труднощі виникають у родин дітей з інвалідністю за кордоном

Серед проблем, на які звертають увагу правники та представники громад, — багатогодинні черги у консульських установах, складність доступу до дипломатичних представництв, мовний бар’єр та невизначеність щодо правильності оформлення документів.

Також навели приклад, коли батько повнолітньої особи з інвалідністю виїхав із дитиною за кордон на лікування, після чого повернувся в Україну, а дитина залишилася за кордоном із родичами. Згодом чоловік не зміг повторно виїхати через особливості чинного порядку перетину кордону.

Правники закликають спростити виїзд за кордон для дітей з інвалідністю

Учасники обговорення наголосили, що підзаконні акти не повинні створювати додаткових обмежень для окремих категорій громадян. На їхню думку, вимоги щодо консульського обліку мають відповідати Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Хартії основних прав ЄС та принципу найкращих інтересів дитини.

Окремо порушили питання надмірної бюрократизації процедур для людей з інвалідністю. На думку правників і представників громад, доступ до лікування, реабілітації, оздоровлення чи виїзду за кордон для дітей з інвалідністю має бути максимально спрощеним, а не супроводжуватися додатковими документальними бар’єрами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти НААУ перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд викрив чергову бізнес-схему: «співпраця» між ФОПами може коштувати 240 тисяч гривень

Чи зможе реєстрація працівника як ФОП та укладення з ним договору про співпрацю захистити від штрафів Держпраці.

Чи нівелює ВРП презумпцію невинуватості в очікуванні відсторонення суддів ВС

29 травня 2026 року у Вищій раді правосуддя призначено розгляд клопотань заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів Верховного Суду: Жанни Єленіної, Ігоря Железного та Ірини Григор’євої.

Мати просила змінити дитині прізвище через можливий булінг у Польщі: справа опинилася в суді

Апеляційний суд скасував зміну прізвища дитини, вказавши, що орган опіки не дослідив належним чином інтереси дитини та не врахував позицію батька.

ДБР чекає перезавантаження через «плівки Міндіча»: що пропонує альтернативна антикорупційна стратегія

У Верховній Раді зареєстровано вже третій варіант Антикорупційної стратегії, що пропонує перезавантаження ДБР та надання міжнародним експертам права вето при доборі кадрів.

Верховний Суд зобов’язав клієнта банку повернути понад 7,4 тисяч євро, помилково зарахованих через збій системи

Верховний Суд залишив у силі рішення про стягнення з клієнта банку понад 7,4 тис. євро, помилково зарахованих через збій банківської системи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]