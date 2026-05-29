  1. В Украине

Семьи детей с инвалидностью рискуют получить отказ в повторном выезде из Украины — юристы призвали пересмотреть правила

08:30, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После возвращения в Украину семьи детей с инвалидностью могут столкнуться с трудностями при повторном пересечении границы.
Семьи детей с инвалидностью рискуют получить отказ в повторном выезде из Украины — юристы призвали пересмотреть правила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для многих украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, поездка за границу на лечение, реабилитацию или оздоровление превращается не только в сложный эмоциональный процесс, но и в испытание из-за бюрократических процедур.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Национальной ассоциации адвокатов подчеркивают, что действующие правила пересечения границы предусматривают для таких семей дополнительные требования, из-за которых родители вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры, стоять в очередях в консульства и рисковать трудностями с повторным выездом из Украины.

Консульский учет детей с инвалидностью: что вызвало споры

Речь идет о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров №57 от 27 января 1995 года. В частности, правила предусматривают обязанность сопровождающего лица в течение семи дней поставить ребенка с инвалидностью на консульский учет после выезда за границу.

По мнению юристов, такое требование не предусмотрено законом и установлено только на уровне подзаконного акта, что вызывает вопросы относительно его соответствия принципам правовой определенности и пропорциональности.

Какие трудности возникают у семей детей с инвалидностью за границей

Среди проблем, на которые обращают внимание юристы и представители общин, — многочасовые очереди в консульских учреждениях, сложность доступа к дипломатическим представительствам, языковой барьер и неопределенность относительно правильности оформления документов.

Также привели пример, когда отец совершеннолетнего лица с инвалидностью выехал с ребенком за границу на лечение, после чего вернулся в Украину, а ребенок остался за границей с родственниками. Позже мужчина не смог повторно выехать из-за особенностей действующего порядка пересечения границы.

Юристы призывают упростить выезд за границу для детей с инвалидностью

Участники обсуждения подчеркнули, что подзаконные акты не должны создавать дополнительных ограничений для отдельных категорий граждан. По их мнению, требования относительно консульского учета должны соответствовать Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, Хартии основных прав ЕС и принципу наилучших интересов ребенка.

Отдельно подняли вопрос чрезмерной бюрократизации процедур для людей с инвалидностью. По мнению юристов и представителей общин, доступ к лечению, реабилитации, оздоровлению или выезду за границу для детей с инвалидностью должен быть максимально упрощен, а не сопровождаться дополнительными документальными барьерами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети НААУ пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд разоблачил очередную бизнес-схему: «сотрудничество» между ФЛП может стоить 240 тысяч гривен

Сможет ли регистрация работника как ФОП и заключение с ним договора о сотрудничестве защитить от штрафов Гоструда.

Нивелирует ли ВСП презумпцию невиновности в ожидании отстранения судей ВС

29 мая 2026 года в Высшем совете правосудия назначено рассмотрение ходатайств заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко о временном отстранении от осуществления правосудия судей Верховного Суда: Жанны Елениной, Игоря Железного и Ирины Григорьевой.

Мать просила изменить ребенку фамилию из-за возможного буллинга в Польше: дело дошло до суда

Апелляционный суд отменил изменение фамилии ребёнка, указав, что орган опеки не исследовал надлежащим образом интересы ребёнка и не учел позицию отца.

ГБР ждет перезагрузка из-за «пленок Миндича»: что предлагает альтернативная антикоррупционная стратегия

В Верховной Раде зарегистрирован уже третий вариант Антикоррупционной стратегии, предлагающий перезагрузку ГБР и предоставление международным экспертам права вето при отборе кадров.

Верховный Суд обязал клиента банка вернуть более 7,4 тысячи евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя системы

Верховный Суд оставил в силе решение о взыскании с клиента банка более 7,4 тыс. евро, ошибочно зачисленных из-за сбоя банковской системы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]