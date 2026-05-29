Семьи детей с инвалидностью рискуют получить отказ в повторном выезде из Украины — юристы призвали пересмотреть правила

После возвращения в Украину семьи детей с инвалидностью могут столкнуться с трудностями при повторном пересечении границы.

Для многих украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, поездка за границу на лечение, реабилитацию или оздоровление превращается не только в сложный эмоциональный процесс, но и в испытание из-за бюрократических процедур.

В Национальной ассоциации адвокатов подчеркивают, что действующие правила пересечения границы предусматривают для таких семей дополнительные требования, из-за которых родители вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры, стоять в очередях в консульства и рисковать трудностями с повторным выездом из Украины.

Консульский учет детей с инвалидностью: что вызвало споры

Речь идет о Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров №57 от 27 января 1995 года. В частности, правила предусматривают обязанность сопровождающего лица в течение семи дней поставить ребенка с инвалидностью на консульский учет после выезда за границу.

По мнению юристов, такое требование не предусмотрено законом и установлено только на уровне подзаконного акта, что вызывает вопросы относительно его соответствия принципам правовой определенности и пропорциональности.

Какие трудности возникают у семей детей с инвалидностью за границей

Среди проблем, на которые обращают внимание юристы и представители общин, — многочасовые очереди в консульских учреждениях, сложность доступа к дипломатическим представительствам, языковой барьер и неопределенность относительно правильности оформления документов.

Также привели пример, когда отец совершеннолетнего лица с инвалидностью выехал с ребенком за границу на лечение, после чего вернулся в Украину, а ребенок остался за границей с родственниками. Позже мужчина не смог повторно выехать из-за особенностей действующего порядка пересечения границы.

Юристы призывают упростить выезд за границу для детей с инвалидностью

Участники обсуждения подчеркнули, что подзаконные акты не должны создавать дополнительных ограничений для отдельных категорий граждан. По их мнению, требования относительно консульского учета должны соответствовать Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью, Хартии основных прав ЕС и принципу наилучших интересов ребенка.

Отдельно подняли вопрос чрезмерной бюрократизации процедур для людей с инвалидностью. По мнению юристов и представителей общин, доступ к лечению, реабилитации, оздоровлению или выезду за границу для детей с инвалидностью должен быть максимально упрощен, а не сопровождаться дополнительными документальными барьерами.

