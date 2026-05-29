Україна опинилася серед аутсайдерів у рейтингу захисту прав трансгендерних людей у Європі

08:48, 29 травня 2026
Україна не набрала жодного бала у чотирьох ключових категоріях рейтингу прав трансгендерних людей.
Україна набрала лише 8 із 32 балів у європейському рейтингу захисту прав трансгендерних людей Trans Rights Index and Map 2026, який оприлюднила організація Transgender Europe.

Індекс аналізує законодавство й політики у сферах юридичного визнання гендеру, антидискримінаційного захисту, доступу до медицини, сімейних прав, протидії злочинам на ґрунті ненависті та надання притулку.

Україна цьогоріч виконала 8 індикаторів. Найкращий результат країна має у сфері юридичного визнання гендеру — 7 із 14 балів. Ще один бал Україна отримала за частковий захист від дискримінації у сфері працевлаштування.

У категоріях «Притулок», «Злочини на ґрунті ненависті та мова ворожнечі», «Охорона здоров’я» та «Сімейні права» Україна не набрала жодного бала.

Очолили рейтинг Ісландія, Мальта й Іспанія. Останнє місце посіла Росія. Найгірші показники мають Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан і Грузія.

