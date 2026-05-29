  1. В Украине

Украина оказалась среди аутсайдеров в рейтинге защиты прав трансгендерных людей в Европе

08:48, 29 мая 2026
Украина не набрала ни одного балла в четырех ключевых категориях рейтинга прав трансгендерных людей.
Украина набрала лишь 8 из 32 баллов в европейском рейтинге защиты прав трансгендерных людей Trans Rights Index and Map 2026, который обнародовала организация Transgender Europe.

Индекс анализирует законодательство и политику в сферах юридического признания гендера, антидискриминационной защиты, доступа к медицине, семейных прав, противодействия преступлениям на почве ненависти и предоставления убежища.

В этом году Украина выполнила 8 индикаторов. Наилучший результат страна имеет в сфере юридического признания гендера — 7 из 14 баллов. Еще один балл Украина получила за частичную защиту от дискриминации в сфере трудоустройства.

В категориях «Убежище», «Преступления на почве ненависти и язык вражды», «Здравоохранение» и «Семейные права» Украина не набрала ни одного балла.

Возглавили рейтинг Исландия, Мальта и Испания. Последнее место заняла Россия. Наихудшие показатели также имеют Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия.

