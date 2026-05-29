За неоновлені дані можуть оштрафувати на 200% вартості товару: ДПС запускає новий сервіс для бізнесу

Підприємці, які здійснюють реалізацію пального, алкоголю і тютюнових виробів, ризикують отримати штраф до 200% вартості реалізованого товару, якщо вчасно не оновлять дані у ліцензійних реєстрах.

Державна податкова служба впроваджує новий електронний сервіс для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Новий інструмент покликаний допомогти бізнесу своєчасно реагувати на зміни, що впливають на ліцензійні дані.

Як повідомила виконувачка обов’язків Голови ДПС Леся Карнаух, підприємцям часто складно відстежувати всі зміни у документації та державних реєстрах, особливо коли йдеться про ліцензії, реєстратори розрахункових операцій та оновлення облікової інформації.

За її словами, сервіс працюватиме в автоматичному режимі та надсилатиме платникам податків повідомлення про необхідність актуалізації даних у реєстрах ліцензіатів після внесення змін до інформації про РРО або ПРРО, книги обліку розрахункових операцій чи розрахункові книжки.

Оновлювати інформацію необхідно у Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, а також у Єдиному реєстрі ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

У ДПС наголошують, що своєчасне внесення змін має важливе значення для бізнесу. Невідповідність даних у реєстрах може призвести до застосування значних фінансових санкцій, розмір яких може сягати 200% вартості реалізованої продукції. У разі повторних порушень суб’єкт господарювання також ризикує втратити ліцензію.

