За необновленные данные могут быть оштрафованы на 200% стоимости товара: ГНС запускает новый сервис для бизнеса

Предприниматели, осуществляющие реализацию горючего, алкоголя и табачных изделий, рискуют получить штраф до 200% от стоимости реализованного товара, если вовремя не обновят данные в лицензионных реестрах.

Государственная налоговая служба внедряет новый электронный сервис для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота топлива, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Новый инструмент призван помочь бизнесу своевременно реагировать на изменения, влияющие на лицензионные данные.

Как сообщила исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух, предпринимателям часто сложно отслеживать все изменения в документации и государственных реестрах, особенно когда речь идет о лицензиях, регистраторах расчетных операций и обновлении учетной информации.

По ее словам, сервис будет работать в автоматическом режиме и направлять налогоплательщикам уведомления о необходимости актуализации данных в реестрах лицензиатов после внесения изменений в информацию о РРО или ПРРО, книге учета расчетных операций либо расчетных книжках.

Обновлять информацию необходимо в Едином реестре лицензиатов и мест обращения топлива, а также в Едином реестре лицензиатов по производству и обороту этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В ГНС подчеркивают, что своевременное внесение изменений имеет важное значение для бизнеса. Несоответствие данных в реестрах может привести к применению значительных финансовых санкций, размер которых может достигать 200% стоимости реализованной продукции. В случае повторных нарушений субъект хозяйствования также рискует лишиться лицензии.

