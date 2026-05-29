  1. В Украине

За необновленные данные могут быть оштрафованы на 200% стоимости товара: ГНС запускает новый сервис для бизнеса

11:05, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Предприниматели, осуществляющие реализацию горючего, алкоголя и табачных изделий, рискуют получить штраф до 200% от стоимости реализованного товара, если вовремя не обновят данные в лицензионных реестрах.
За необновленные данные могут быть оштрафованы на 200% стоимости товара: ГНС запускает новый сервис для бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба внедряет новый электронный сервис для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере оборота топлива, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Новый инструмент призван помочь бизнесу своевременно реагировать на изменения, влияющие на лицензионные данные.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщила исполняющая обязанности Председателя ГНС Леся Карнаух, предпринимателям часто сложно отслеживать все изменения в документации и государственных реестрах, особенно когда речь идет о лицензиях, регистраторах расчетных операций и обновлении учетной информации.

По ее словам, сервис будет работать в автоматическом режиме и направлять налогоплательщикам уведомления о необходимости актуализации данных в реестрах лицензиатов после внесения изменений в информацию о РРО или ПРРО, книге учета расчетных операций либо расчетных книжках.

Обновлять информацию необходимо в Едином реестре лицензиатов и мест обращения топлива, а также в Едином реестре лицензиатов по производству и обороту этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В ГНС подчеркивают, что своевременное внесение изменений имеет важное значение для бизнеса. Несоответствие данных в реестрах может привести к применению значительных финансовых санкций, размер которых может достигать 200% стоимости реализованной продукции. В случае повторных нарушений субъект хозяйствования также рискует лишиться лицензии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая ГНС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

ВСП отстранил судью Большой Палаты Верховного Суда Жанну Еленину на время досудебного расследования

Жанна Еленина, судья Верховного Суда, отстранена от осуществления правосудия по решению Высшего совета правосудия: это временная процессуальная мера, которая применяется в связи с уголовным преследованием.

Как взыскать алименты с военнослужащего: что предусматривает закон и как работает механизм удержания

После решения суда алименты с военнослужащих удерживаются из денежного обеспечения через механизм исполнительного производства.

Украинцы могут потерять право на жильё из-за длительного пребывания за границей

Длительное проживание за границей может стать основанием для утраты права пользования жильём, однако автоматически такого последствия закон не предусматривает.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]