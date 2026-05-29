Українцям можуть змінити правила мобільного зв’язку та інтернету: окремі послуги замість пакетів і нові тарифи

В Україні обговорюють зміни до законодавства у сфері електронних комунікацій, які можуть дозволити громадянам купувати мобільний зв’язок та інтернет окремо від пакетних пропозицій.

Українцям можуть змінити правила користування мобільним зв’язком та інтернетом Так, у Комітеті з питань цифрової трансформації відбувся круглий стіл, присвячений удосконаленню механізмів забезпечення доступності універсальних електронних комунікаційних послуг.

Учасники заходу обговорили шляхи розширення доступу громадян до базового інтернету та мобільного зв’язку, особливо для соціально вразливих категорій населення, а також можливі зміни до законодавства у цій сфері.

Під час дискусії розглядалися питання забезпечення доступу до послуг голосового зв’язку та мережі Інтернет, які гарантуються законодавством. Регулятор у сфері електронних комунікацій представив проєкт законодавчих змін, що передбачає можливість придбання окремих послуг замість пакетних пропозицій, державне регулювання граничних тарифів на базові послуги зв’язку, визначення операторів для забезпечення зв’язком територій із недостатнім покриттям, а також створення спеціального фонду для розвитку телекомунікаційної інфраструктури.

Водночас представники Міністерства цифрової трансформації звернули увагу на досвід країн Європейського Союзу, де розвиток конкуренції та ринкових механізмів сприяє розширенню покриття ефективніше за пряме державне втручання. Серед запропонованих рішень — впровадження спеціальних тарифів для соціально вразливих категорій населення та зниження витрат на будівництво мереж у віддалених населених пунктах.

Представники галузевих асоціацій також висловили свої пропозиції щодо можливих змін до законодавства. Вони наголосили на необхідності збереження стійкості електронних комунікаційних мереж в умовах війни та запропонували ширше використовувати вже наявні ринкові інструменти підтримки доступності послуг замість запровадження кардинальних змін.У заході взяли участь народні депутати, представники

центральних органів виконавчої влади, бізнес-спільноти та профільних асоціацій.

