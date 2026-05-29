  В Украине

Украинцам могут изменить правила мобильной связи и интернета: отдельные услуги вместо пакетов и новые тарифы

12:01, 29 мая 2026
В Украине обсуждают изменения в законодательство в сфере электронных коммуникаций, которые могут позволить гражданам покупать мобильную связь и интернет отдельно от пакетных предложений.
Так, в Комитете по вопросам цифровой трансформации состоялся круглый стол, посвящённый совершенствованию механизмов обеспечения доступности универсальных электронных коммуникационных услуг.

Участники мероприятия обсудили пути расширения доступа граждан к базовому интернету и мобильной связи, особенно для социально уязвимых категорий населения, а также возможные изменения в законодательство в этой сфере.

Во время дискуссии рассматривались вопросы обеспечения доступа к услугам голосовой связи и сети Интернет, которые гарантируются законодательством. Регулятор в сфере электронных коммуникаций представил проект законодательных изменений, предусматривающий возможность приобретения отдельных услуг вместо пакетных предложений, государственное регулирование предельных тарифов на базовые услуги связи, определение операторов для обеспечения связью территорий с недостаточным покрытием, а также создание специального фонда для развития телекоммуникационной инфраструктуры.

В то же время представители Министерства цифровой трансформации обратили внимание на опыт стран Европейского Союза, где развитие конкуренции и рыночных механизмов способствует расширению покрытия эффективнее, чем прямое государственное вмешательство. Среди предложенных решений — внедрение специальных тарифов для социально уязвимых категорий населения и снижение расходов на строительство сетей в отдалённых населённых пунктах.

Представители отраслевых ассоциаций также высказали свои предложения относительно возможных изменений в законодательство. Они подчеркнули необходимость сохранения устойчивости электронных коммуникационных сетей в условиях войны и предложили шире использовать уже существующие рыночные инструменты поддержки доступности услуг вместо внедрения кардинальных изменений.

В мероприятии приняли участие народные депутаты, представители центральных органов исполнительной власти, бизнес-сообщества и профильных ассоциаций.

