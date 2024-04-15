У Грузії депутати влаштували бійку через закон «про іноагентів», відео

Грузинські депутати побилися прямо у будівлі парламенту.

Фото: reuters.com

У понеділок, 15 квітня, лідер партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі побився з представником парламентської більшості, одним із лідерів правлячої партії «Грузинська мрія» Мамукою Мдінарадзе на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії. Бійка сталася під час обговорення закону «про іноагентів», передає «Эхо Кавказа».

У той момент, коли Мдинарадзе сперечався з представником партії «Лело» Ганною Нацвлішвілі з приводу спірного проекту, Елісашвілі підбіг до представника більшості, що стояв за трибуною, і вдарив його кулаком по обличчю. Обидва депутати залишили залу засідань, і бійка між ними продовжилася вже в коридорі.

Пізніше Алеко Елісашвілі залишив будинок парламенту і заявив журналістам:

«Цей закон їм у ср***у треба засунути. Які аргументи, що за аргументи… Бідзини та Мишки приходять і йдуть, ви знаєте де тепер Мишко, цей (Бідзіна Іванішвілі) так само закінчить, так що не прикривайте його… Я завжди намагався спілкуватися з «Грузинською мрією» по-людськи, а вони нас ведуть до росії… Нині не час сидіти вдома, треба виходити на вулиці. Ми повинні викинути їх разом із їхнім російським законом», - пояснив свою позицію політик.

Депутат також додав, що після бійки його вигнали з будівлі парламенту.

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