Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Грузии депутаты устроили драку из-за закона «об иноагентах», видео

16:16, 15 апреля 2024
Грузинские депутаты подрались прямо в здании парламента.
В Грузии депутаты устроили драку из-за закона «об иноагентах», видео
Фото: reuters.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 апреля, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили подрался с представителем парламентского большинства, одним из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе на заседании юридического комитета парламента Грузии. Драка произошла во время обсуждения закона «об иноагентах», передает «Эхо Кавказа».

 В тот момент, когда Мдинарадзе спорил с представителем партии «Лело» Анной Нацвлишвили по поводу спорного проекта, Элисашвили подбежал к стоящему за трибуной представителю большинства и ударил его кулаком по лицу. Оба депутата покинули зал заседаний, и драка между ними продолжилась уже в коридоре.

Позже Алеко Элисашвили покинул здание парламента и заявил журналистам:

«Этот закон им в ср***у надо засунуть. Какие аргументы, что за аргументы... Бидзины и Мишки приходят и уходят, вы знаете, где теперь Миша, этот (Бидзина Иванишвили) так же закончит, так что не прикрывайте его... Я всегда пытался общаться с Грузинской мечтой по-человечески, а они нас ведут в россию… Сейчас не время сидеть дома, надо выходить на улицы. Мы должны выбросить их вместе с их российским законом», - объяснил свою позицию политик. 

 Депутат также добавил, что после потасовки его выгнали из здания парламента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Николай Русинчук уволился в отставку

Судья Верховного Суда Николай Русинчук уволился в отставку.

Стал известен финальный текст закона о мобилизации, который направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому, документ

Руслан Стефанчук подписал закон о мобилизации и он был направлен на подпись Президенту – финальный текст.

Требование ТЦК и повестка – в чем разница по новому закону о мобилизации

Если новый закон о мобилизации достаточно подробно регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование ТЦК, последствия его возвращения с отметкой о невручении, то вопрос вручения повесток будет регулироваться отдельным актом Кабмина.

В Верховной Раде подготовили реформу процедуры обжалования по пенсионным делам и делам о начислении социальных выплат

Стало известно, как изменится процедура обжалования по делам о пенсионных и других социальных выплатах, а также какими будут новые ставки судебного сбора для граждан

Из УПК предлагают исключить возможность исполнения ряда полномочий Генпрокурора исполняющим обязанности Генерального прокурора

Группа народных депутатов предлагает в изменениях в УПК исключить полномочия, которыми наделяется исполняющий обязанности Генпрокурора, в частности, о возможности уведомлять о подозрении народному депутату или судье ВАКС.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду