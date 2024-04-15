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На Львовщине столкнулись две легковушки: пострадали две женщины

22:18, 15 апреля 2024
На Львовщине произошла авария с двумя пострадавшими пассажирками.
На Львовщине столкнулись две легковушки: пострадали две женщины
Источник фото: Полиция Львовской области
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На Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали две женщины. Инцидент произошел 14 апреля около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп", вблизи села Раковец. Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительной информации правоохранителей, в столкновении автомобилей "Ауди", под управлением 63-летнего львовянина, и "Тойота", которую водила 30-летняя местная жительница, получили повреждения водитель последней машины и ее 50-летняя пассажирка. Обе женщины получили медицинскую помощь.

Полицейские начали расследование этого инцидента. По факту аварии открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, - ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии для установления всех деталей и причин происшествия.

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