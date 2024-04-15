На Львівщині зіткнулися два легковики: постраждали дві жінки

На Львівщині сталася аварія з двома постраждалими пасажирками.

Джерело фото: Поліція Львівської області

На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали дві жінки. Інцидент трапився 14 квітня близько 15:00 на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Раковець. Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, у зіткненні автівок «Ауді», під керуванням 63-річного львів’янина, та «Тойота», яку водила 30-річна місцева мешканка, отримали ушкодження водійка останньої машини та її 50-річна пасажирка. Обидві жінки отримали медичну допомогу.

Поліцейські розпочали розслідування цього інциденту. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання, передбачене цією статтею, - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же термін.

Поліція продовжує з’ясовувати обставини аварії для встановлення всіх деталей і причин події.

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