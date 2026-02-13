  1. Відео
У Києві машиніст депо «Дарниця» організував схему зливу дизпального з тепловозів

21:24, 13 лютого 2026
Слідство задокументувало щонайменше 10 фактів зливу майже 20 тисяч літрів пального з тепловозів.
У Києві машиніст депо «Дарниця» організував схему зливу дизпального з тепловозів
У Києві викрили схему систематичного розкрадання дизельного пального АТ «Укрзалізниця». За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва про підозру повідомлено двом учасникам оборудки, до якої були залучені кілька працівників залізниці. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, організатором схеми став машиніст локомотивних бригад депо «Дарниця». Разом із помічником він викачував дизельне пальне з тепловозів. Для цього машиніст переобладнав власний автомобіль, встановивши помпу та бак для зберігання пального.

Пальне перекачували у підготовлені ємності та продавали далекобійникам за цінами нижчими, ніж на автозаправних станціях. Правоохоронці задокументували щонайменше 10 епізодів зливу загальним обсягом близько 20 тисяч літрів.

Інші працівники депо, за версією слідства, сприяли схемі, списуючи викрадене пальне через завищення показників його витрат у документації. Процес зливу дизпального правоохоронці тривалий час фіксували на відео.

Дії машиніста та його помічника кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно та в умовах воєнного стану.

