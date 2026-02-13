  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве машинист депо «Дарница» организовал схему слива дизельного топлива из тепловозов

21:24, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следствие задокументировало не менее 10 фактов слива почти 20 тысяч литров топлива из тепловозов.
В Киеве машинист депо «Дарница» организовал схему слива дизельного топлива из тепловозов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива АО «Укрзализныця». Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева о подозрении сообщено двум участникам махинации, в которую были вовлечены несколько работников железной дороги. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, организатором схемы стал машинист локомотивных бригад депо «Дарница». Вместе с помощником он выкачивал дизельное топливо из тепловозов. Для этого машинист переоборудовал собственный автомобиль, установив помпу и бак для хранения топлива.

Топливо перекачивали в подготовленные емкости и продавали дальнобойщикам по ценам ниже, чем на автозаправочных станциях. Правоохранители задокументировали не менее 10 эпизодов слива общим объемом около 20 тысяч литров.

Другие работники депо, по версии следствия, способствовали схеме, списывая похищенное топливо через завышение показателей его расхода в документации. Процесс слива дизтоплива правоохранители длительное время фиксировали на видео.

Действия машиниста и его помощника квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — как присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно и в условиях военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Моральная компенсация и долги: что могут унаследовать наследники по новому Гражданскому кодексу

Проект нового Гражданского кодекса Украины уточняет, какие права и обязанности могут наследовать наследники по завещанию.

Рада предлагает налоговую льготу до 50% для предприятий на прифронтовых территориях

Прифронтовые предприятия смогут уменьшать налог на прибыль для восстановления производства.

Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]