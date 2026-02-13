В Киеве машинист депо «Дарница» организовал схему слива дизельного топлива из тепловозов

Следствие задокументировало не менее 10 фактов слива почти 20 тысяч литров топлива из тепловозов.

В Киеве раскрыли схему систематического хищения дизельного топлива АО «Укрзализныця». Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева о подозрении сообщено двум участникам махинации, в которую были вовлечены несколько работников железной дороги. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, организатором схемы стал машинист локомотивных бригад депо «Дарница». Вместе с помощником он выкачивал дизельное топливо из тепловозов. Для этого машинист переоборудовал собственный автомобиль, установив помпу и бак для хранения топлива.

Топливо перекачивали в подготовленные емкости и продавали дальнобойщикам по ценам ниже, чем на автозаправочных станциях. Правоохранители задокументировали не менее 10 эпизодов слива общим объемом около 20 тысяч литров.

Другие работники депо, по версии следствия, способствовали схеме, списывая похищенное топливо через завышение показателей его расхода в документации. Процесс слива дизтоплива правоохранители длительное время фиксировали на видео.

Действия машиниста и его помощника квалифицированы по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — как присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно и в условиях военного положения.

