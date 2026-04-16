Одержимий трагедією у «Колумбайн» 1999 року чоловік влаштував стрілянину в школі – його обеззброїв директор

Директор школи отримав поранення, коли кинувся на колишнього учня зі зброєю, який відкрив вогонь у школі.

Директор школи в місті Полс-Веллі, штат Оклахома, отримав поранення, намагаючись зупинити озброєного нападника, який увірвався до навчального закладу з двома напівавтоматичними пістолетами. Його дії, за оцінкою місцевої влади, допомогли запобігти масовій трагедії, повідомляє The Guardian.

За даними слідства, директор школи Кірк Мур вибіг зі свого кабінету у вестибюль і кинувся на нападника — 20-річного чоловіка, який, згідно із судовими матеріалами, був одержимий масовим розстрілом у школі «Колумбайн» 1999 року, коли загинули 12 учнів і один учитель.

Під час боротьби з озброєним нападником Мур отримав поранення в ногу. Правоохоронці зазначають, що інший працівник школи також долучився до знешкодження нападника. У результаті стрілянини ніхто, крім директора, не постраждав.

Влада округу Гарвін, що розташований приблизно за 60 миль на південь від Оклахома-Сіті, заявила, що дії директора безпосередньо запобігли більш масштабним наслідкам.

«Мене не дивують його дії, але те, що він зробив, є дивовижним», — сказав начальник поліції Полс-Веллі Дон Мей. За його словами, «немає жодних сумнівів, що він врятував дитячі життя».

Слідчі встановили, що підозрюваний Віктор Лі Гокінс здійснив кілька пострілів перед тим, як його вдалося роззброїти. Після інциденту його госпіталізували через отримані травми, а згодом взяли під варту. Наразі він утримується у слідчому ізоляторі округу Гарвін під заставою в 1 мільйон доларів і очікує судового засідання, призначеного на 8 травня. Йому висунуто обвинувачення у замаху на вбивство, незаконному застосуванні вогнепальної зброї та її проносі на територію навчального закладу.

Згідно зі свідченнями спеціального агента Бюро розслідувань штату Оклахома Меріка Массетта, інцидент стався близько 14:20 7 квітня.

За приблизно 20 хвилин до цього, як зазначено у матеріалах справи, Гокінс, випускник школи 2025 року, взяв дві одиниці зброї, що належали його батькові, та вирушив до навчального закладу з наміром здійснити напад.

У документах слідства вказано, що в приміщенні школи він направив зброю на людей у вестибюлі та наказав усім лягти на підлогу. Під час подальших дій він спробував вистрілити в ученицю, однак зброя дала осічку.

Після цього, як зазначено у свідченнях, нападник спрямував пістолет на учня, коли директор Мур вибіг зі свого кабінету і кинувся на нього, зірвавши розвиток подій.

Слідчі також повідомили, що підозрюваний заявив про намір повторити сценарій масової стрілянини, подібної до трагедії в «Колумбайні». За їхніми даними, він висловлював особисту неприязнь до директора школи і саме тому обрав цей навчальний заклад як ціль нападу.

Інцидент зафіксовано на відео з камер спостереження.

