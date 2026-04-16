Мужчина, одержимый трагедией в «Колумбайне» 1999 года, устроил стрельбу в школе — его обезвредил директор

Директор школы получил ранение, когда бросился на бывшего ученика с оружием, открывшего огонь в школе.

Директор школы в городе Полс-Вэлли, штат Оклахома, получил ранение, пытаясь остановить вооруженного нападавшего, который ворвался в учебное заведение с двумя полуавтоматическими пистолетами. Его действия, по оценке местных властей, помогли предотвратить массовую трагедию, сообщает The Guardian.

По данным следствия, директор школы Кирк Мур выбежал из своего кабинета в вестибюль и бросился на нападавшего — 20-летнего мужчину, который, согласно судебным материалам, был одержим массовой стрельбой в школе «Колумбайн» в 1999 году, когда погибли 12 учеников и один учитель.

Во время борьбы с вооруженным нападавшим Мур получил ранение в ногу. Правоохранители отмечают, что другой сотрудник школы также присоединился к обезвреживанию нападающего. В результате перестрелки никто, кроме директора, не пострадал.

Власти округа Гарвин, расположенного примерно в 60 милях к югу от Оклахома-Сити, заявили, что действия директора непосредственно предотвратили более масштабные последствия.

«Меня не удивляют его действия, но то, что он сделал, удивительно», — сказал начальник полиции Полс-Вэлли Дон Мэй. По его словам, «нет никаких сомнений, что он спас жизни детей».

Следователи установили, что подозреваемый Виктор Ли Хокинс произвел несколько выстрелов, прежде чем его удалось обезоружить. После инцидента его госпитализировали из-за полученных травм, а впоследствии взяли под стражу. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе округа Гарвин под залогом в 1 миллион долларов и ожидает судебного заседания, назначенного на 8 мая. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, незаконном применении огнестрельного оружия и его проносе на территорию учебного заведения.

Согласно показаниям специального агента Бюро расследований штата Оклахома Мерика Массетта, инцидент произошел около 14:20 7 апреля.

Примерно за 20 минут до этого, как указано в материалах дела, Хокинс, выпускник школы 2025 года, взял два оружия, принадлежавших его отцу, и отправился в учебное заведение с намерением совершить нападение.

В документах следствия указано, что в помещении школы он направил оружие на людей в вестибюле и приказал всем лечь на пол. В ходе дальнейших действий он попытался выстрелить в ученицу, однако оружие дало осечку.

После этого, как указано в показаниях, нападавший направил пистолет на ученика, когда директор Мур выбежал из своего кабинета и бросился на него, сорвав развитие событий.

Следователи также сообщили, что подозреваемый заявил о намерении повторить сценарий массовой стрельбы, подобной трагедии в «Колумбайне». По их данным, он выражал личную неприязнь к директору школы и именно поэтому выбрал это учебное заведение в качестве цели нападения.

Инцидент зафиксирован на видео с камер наблюдения.

