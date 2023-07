В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, яркие фото и видео

В Исландии проснулся вулкан Фаградальсфьядль, который расположен в 40 км от Рейкьявика - столицы страны.

Неделю назад из района извержения поступили сообщения о сдвиге почвы во многих местах, а затем в регионе произошло несколько землетрясений, некоторые имели по 4-5 баллов.

Метеорологическое управление Исландии заявило, что «извержение незначительно, и нет выброса пепла в атмосферу», но власти призывают местных жителей не ходить к месту сейсмической активности, поскольку там могут накапливаться вулканические газы.

Фаградальсфьядль извергается в третий раз за последние три года. Предыдущие извержения были зафиксированы в августе 2022 и в сентябре 2021 года.

