Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада поддержала законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект относительно предоставления отсрочки от мобилизации работникам ГСЧС.

В Верховной Раде дополнительно прокомментировали вопрос исключения из УК неконституционной статьи 368-2 «Незаконное обогащение»

В парламенте объяснили основания исключения из Уголовного кодекса статьи 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение – была признана неконституционной, но есть другая статья, устанавливающая такую ответственность.

Рада отменила празднование Рождества 7 января

Рада приняла президентский законопроект об отмене празднования Рождества 7 января, а также изменении дат празднования Дня Защитников и защитниц и Дня Украинской Государственности.

Рада повысила штраф за уклонение от переговоров по заключению коллективного договора

Принятым законом увеличивается в 3-5 раз штраф за уклонение от переговоров о заключении коллективного договора представителей работодателей и профсоюзов. Повышенные санкции не распространяются на работодателей, в штате которых не более 25 человек, и профсоюзы, представляющие интересы сотрудников таких работодателей.

  1. В мире

В рф законодательно запретили менять пол

12:21, 14 июля 2023
Закон устанавливает полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола.
В рф законодательно запретили менять пол
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В рф запретили осуществлять трансгендерный переход. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла госдума, сообщают россми.

Согласно законопроекту, "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Исключение было сделано только для "врожденных аномалий у детей".

Также, согласно новому закону, государственные органы не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок об изменении пола.

Кроме того, "смена пола" одним или обоими супругами будет основанием для аннулирования брака. А "людям, изменившим свой пол" будет запрещено усыновлять детей и устанавливать над ними попечительство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду