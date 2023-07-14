В рф законодательно запретили менять пол

Закон устанавливает полный запрет на медицинские вмешательства, направленные на смену пола.

В рф запретили осуществлять трансгендерный переход. Соответствующий закон в окончательном чтении приняла госдума, сообщают россми.

Согласно законопроекту, "медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на изменение пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола".

Исключение было сделано только для "врожденных аномалий у детей".

Также, согласно новому закону, государственные органы не смогут вносить изменения в документы человека на основе медицинских справок об изменении пола.

Кроме того, "смена пола" одним или обоими супругами будет основанием для аннулирования брака. А "людям, изменившим свой пол" будет запрещено усыновлять детей и устанавливать над ними попечительство.

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