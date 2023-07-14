В Верховной Раде дополнительно прокомментировали вопрос исключения из УК неконституционной статьи 368-2 «Незаконное обогащение»

В парламенте объяснили основания исключения из Уголовного кодекса статьи 368-2, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение – была признана неконституционной, но есть другая статья, устанавливающая такую ответственность.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект №8235 авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины (об устранении противоречий в наказуемости уголовных правонарушений), которым, в частности, исключить из Уголовного кодекса статью 368-2 (незаконное обогащение). 13 июля этот закон был принят.

Им внесены изменения в Уголовный кодекс и исключена из него статья 368-2 УК (незаконное обогащение).

Как ранее указывало наше издание, указанная статья была признана решением Конституционного Суда неконституционной, следовательно, не в силе. А ответственность за незаконное обогащение определена статьей 368-5 Уголовного кодекса.

Кроме этого, законодательными изменениями предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 375 (постановление судьями заведомо неправосудных решений). Следует отметить, что указанная статья уже признана Конституционным Судом неконституционной, а значит, не действует. Однако авторы предлагают «с целью уменьшения накопления положений Уголовного кодекса Украины» исключить ее из документа.

По этим же основаниям предлагается исключить и статью 368-2 Уголовного кодекса.

Также в статье 284 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается предусмотреть, что суд обязан учесть мнение обвиняемого о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В пресс-службе партии «Слуга народа» решили еще раз прокомментировать данный вопрос, поскольку не все СМИ и политические деятели разобрались в том, что исключается уже признанная неконституционной статья.

«Інформаційне повідомлення. Відповідальність за незаконне збагачення чинна та передбачена статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Сьогодні, у деяких інформаційних ресурсах було повідомлення, про те, що Верховною Радою України скасована кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Повідомляємо, що зрада відміняється - відповідальність за незаконне збагачення залишається. Так, вчора парламент прийняв Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень (законопроект №8235), яким, серед іншого, з Кримінального кодексу України виключено статтю 368-2, як таку, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), та втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України. Дана стаття виключена з Кримінального кодексу України з огляду на Рішення Конституційного Суду України від 29 лютого 2019 року № 1-р/2019. Одночасно повідомляємо, що на теперішній час кримінальна відповідальність за незаконне збагачення передбачена іншою статтею 368-5 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - зазначили у прес-службі партії.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.