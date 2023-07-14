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У Верховній Раді додатково прокоментували питання виключення з КК неконституційної статті 368-2 «Незаконне збагачення»

12:09, 14 липня 2023
У парламенті пояснили підстави виключення з Кримінального кодексу статті 368-2, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення – була визнана неконституційною, але є інша стаття, що встановлює таку відповідальність.
У Верховній Раді додатково прокоментували питання виключення з КК неконституційної статті 368-2 «Незаконне збагачення»
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт №8235 авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України (щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень), яким, зокрема виключити з Кримінального кодексу статтю 368-2 (незаконне збагачення). 13 липня даний закон було ухвалено.

Ним внесено зміни до Кримінального кодексу та виключити з нього статтю 368-2 КК (незаконне збагачення).

Як раніше вказувало наше видання, зазначена стаття була визнана рішенням Конституційного Суду неконституційною, отже, є не чинною. Натомість відповідальність за незаконне збагачення визначена статтею 368-5 Кримінального кодексу.

Крім цього законодавчими змінами пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 375 (постановлення суддями завідомо неправосудних рішень). Слід зазначити, що зазначена стаття вже визнана Конституційним Судом неконституційною, а відтак, не діє. Однак, автори пропонують, «з метою зменшення нагромадження положень Кримінального кодексу України» виключити її з документу.

З цих же підстав пропонується виключити і статтю 368-2 Кримінального кодексу.

Також у статті 284 Кримінального процесуального кодексу України пропонується передбачити, що суд зобов’язаний врахувати думку обвинуваченого щодо закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У прес-службі партії «Слуга народу» вирішили ще раз прокоментувати дане питання, оскільки не всі ЗМІ та політичні діячі розібралися у тому, що виключається стаття, яка вже визнана неконституційною.

«Інформаційне повідомлення. Відповідальність за незаконне збагачення чинна та передбачена статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Сьогодні, у деяких інформаційних ресурсах було повідомлення, про те, що Верховною Радою України скасована кримінальна відповідальність за незаконне збагачення. Повідомляємо, що зрада відміняється - відповідальність за незаконне збагачення залишається. Так, вчора парламент прийняв Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень (законопроект №8235), яким, серед іншого, з Кримінального кодексу України виключено статтю 368-2, як таку, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), та втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом України. Дана стаття виключена з Кримінального кодексу України з огляду на Рішення Конституційного Суду України від 29 лютого 2019 року № 1-р/2019. Одночасно повідомляємо, що на теперішній час кримінальна відповідальність за незаконне збагачення передбачена іншою статтею 368-5 «Незаконне збагачення» Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років», - зазначили у прес-службі партії.

Автор: Наталя Мамченко

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