В Турции произошло землетрясение вблизи одного из популярных туристических курортов

Землетрясение было зафиксировано в Средиземном море.

В субботу, 16 декабря, на юго-западе Турции в Средиземном море вблизи известного курорта и места туристического паломничества Фетхие произошло землетрясение. Об этом сообщило Управление по предотвращению последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) в соцсети Х (бывший Twitter).

Землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера было зафиксировано в Средиземном море на расстоянии 21,99 км от Фетхие вблизи города Мугла в 20:33 по местному времени (19:33 по Киеву).

Эпицентр толчков располагался на глубине 29,62 км.

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