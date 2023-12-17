У Туреччині стався землетрус поблизу одного з популярних туристичних курортів

Землетрус був зафіксований у Середземному морі.

У суботу, 16 грудня, на південному заході Туреччини в Середземному морі поблизу відомого курорту та місця туристичного паломництва Фетхіє стався землетрус. Про це повідомило Управління із запобігання наслідкам надзвичайних ситуацій (AFAD) у соцмережі Х (колишній Twitter).

Землетрус силою 4 бали за шкалою Ріхтера був зафіксований у Середземному морі на відстані 21,99 км від Фетхіє поблизу міста Мугла о 20:33 за місцевим часом (19:33 за Києвом).

Епіцентр поштовхів розташовувався на глибині 29,62 км.

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