ЄС наступного тижня голосуватиме за 12 пакет санкцій проти рф — ЗМІ

Австрія погодилася зняти блок на 12-й пакет санкцій проти росії.

Фото: 24tv.ua

Європейський Союз наступного тижня планує провести голосування за 12 пакет санкцій проти росії. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter).

«Австрія зняла свій резерв. Російські санкції мають бути офіційно ухвалені наступного тижня», - повідомив він.

Раніше агентство Reuters писало, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК. Згодом НАЗК призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.

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