ЕС на следующей неделе будет голосовать за 12 пакет санкций против рф — СМИ

Австрия согласилась снять блок на 12-й пакет санкций против россии.

Фото: 24tv.ua

Европейский Союз на следующей неделе планирует провести голосование за 12 пакет санкций против россии. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на предстоящей неделе», – сообщил он.

Ранее агентство Reuters писало, что Австрия блокирует подписание нового пакета санкций Евросоюза против россии, поскольку требует исключения Raiffeisen Bank International из украинского списка «Международные спонсоры войны» от НАПК. Позже НАПК приостановило статус спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank.

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