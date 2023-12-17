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В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

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Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В мире

ЕС на следующей неделе будет голосовать за 12 пакет санкций против рф — СМИ

10:17, 17 декабря 2023
Австрия согласилась снять блок на 12-й пакет санкций против россии.
ЕС на следующей неделе будет голосовать за 12 пакет санкций против рф — СМИ
Фото: 24tv.ua
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Европейский Союз на следующей неделе планирует провести голосование за 12 пакет санкций против россии. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на предстоящей неделе», – сообщил он.

Ранее агентство Reuters писало, что Австрия блокирует подписание нового пакета санкций Евросоюза против россии, поскольку требует исключения Raiffeisen Bank International из украинского списка «Международные спонсоры войны» от НАПК. Позже НАПК приостановило статус спонсора войны для австрийского Raiffeisen Bank.

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