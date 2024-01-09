В Турции мужчина с ножом устроил нападение в мечети: двое раненых

Нападавший совершил конфликт в мечети, а затем напал на имама и одного члена общины.

Источник фото: AA

В турецком Стамбуле произошло нападение во время молитвы в мечети Фатих. Мужчина, который заявил о желании пообщаться с имамом после молитвы, вошел в его комнату и применил нож, ранив имама мечети и еще одного члена общины.

Как сообщает TRT Haber, после конфликта во время молитвы мужчину вывели из святыни частные охранники. Однако после завершения молитвы он вернулся и вошел в помещение имама, где и совершил нападение.

По словам медицинских работников, имам мечети получил три ножевых ранения - в грудную клетку, спину и область горла, причем травма горла оказалась наиболее серьезной, частично повредив трахею.

Состояние имама стабильное и сейчас ему не угрожает опасность для жизни. Другой пострадавший также получил медицинскую помощь и его состояние также стабильное.

Полиция задержала нападавшего. Сейчас Стамбульская главная прокуратура ведет расследование этого инцидента.

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