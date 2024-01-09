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Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

Мы не выступаем против усовершенствования мобилизации, — глава Антикоркомитета Анастасия Радина прокомментировала коррупционные риски законопроекта о мобилизации

Антикоррупционный комитет Рады выявил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Налоговикам поручат сообщать НАБУ о признаках взяточничества среди предпринимателей, - Комитет рекомендовал законопроект

В частности, Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства и положениями, что при их выявлении налоговая руководствуется соответствующим перечнем НАБУ, который обнародуется на его официальном вебсайте.

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Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

13:30, 9 января 2024
На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.
Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня
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Неготовность оборонного комплекса стран НАТО к длительной войне, действие правил рыночной экономики мирного времени и политические процессы. Так, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил падение объемов помощи от партнеров Украины до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в интервью РБК-Украина.

«К сожалению, одна из причин – это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя, потребностями военной техники для содержания паритета из РФ, которая готовилась к войне десятилетиями. Те запасы, которые были на складах западных стран, значительной частью израсходованы и нуждаются в инвестициях для пополнения.

Другая причина является следствием объективных процессов, процедур, по которым развивается экономика Запада. Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко изменить объемы заказа и выделить ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и дикторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать цели предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение. Это значит, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другой, и соответственно – компенсирован заказчику недополучение вовремя того, что было обещано», - отметил он.

Что касается помощи по безопасности от США, то, по словам Завитневича, она стала заложницей политических процессов, которые в значительной степени обусловлены приближением выборов президента США.

«Поэтому, когда мы говорим о падении объемов помощи, то должны понимать, что речь идет исключительно об экономических трудностях доноров помощи. Большой потенциал содержит перспектива передачи Украине замороженных активов РФ, составляющих около 300 млрд долларов. Пока что западные лидеры не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине», добавил глава Комитета.

Автор: Наталья Мамченко

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