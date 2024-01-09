Александр Завитневич объяснил, почему объемы помощи от западных партнеров упали до самого низкого уровня

На Западе все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение, - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич.

Неготовность оборонного комплекса стран НАТО к длительной войне, действие правил рыночной экономики мирного времени и политические процессы. Так, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил падение объемов помощи от партнеров Украины до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в интервью РБК-Украина.

«К сожалению, одна из причин – это неготовность ОПК стран НАТО к войне такой продолжительности, да еще с такой интенсивностью затрат боеприпасов на поле боя, потребностями военной техники для содержания паритета из РФ, которая готовилась к войне десятилетиями. Те запасы, которые были на складах западных стран, значительной частью израсходованы и нуждаются в инвестициях для пополнения.

Другая причина является следствием объективных процессов, процедур, по которым развивается экономика Запада. Следует учесть, что на Западе нет военного положения, поэтому нет возможности резко изменить объемы заказа и выделить ресурсы на производство вооружения и военной техники (ОиВТ). В отличие от авторитарных и дикторских форм правления, где в ручном режиме можно изменять контракты, государственные заказы и даже перепрофилировать цели предприятия, на Западе – рыночная экономика. Там все происходит в цивилизованном порядке мирного времени, в котором действует понятие контракта, ответственности за его исполнение и большие штрафы за нарушение. Это значит, что для запуска производства какой-то номенклатуры должен быть остановлен выпуск другой, и соответственно – компенсирован заказчику недополучение вовремя того, что было обещано», - отметил он.

Что касается помощи по безопасности от США, то, по словам Завитневича, она стала заложницей политических процессов, которые в значительной степени обусловлены приближением выборов президента США.

«Поэтому, когда мы говорим о падении объемов помощи, то должны понимать, что речь идет исключительно об экономических трудностях доноров помощи. Большой потенциал содержит перспектива передачи Украине замороженных активов РФ, составляющих около 300 млрд долларов. Пока что западные лидеры не решались сделать решительный шаг по передаче этих денег Украине», добавил глава Комитета.

Автор: Наталья Мамченко

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