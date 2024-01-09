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Антикоркомитет назвал неуместным увольнение прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу, предлагаемое законопроектом о мобилизации, - полный текст Заключения

Стал известен полный текст заключения Антикоррупционного комитета Верховной Рады относительно выявленных в законопроекте о мобилизации 10378 коррупциогенных факторах – в частности предлагается убрать норму о возможности увольнения прокуроров и полицейских в связи с призывом на военную службу.

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  1. В Украине

Завитневич назвал хватание украинцев на улицах работниками ТЦК «нарушением законов»

13:20, 9 января 2024
Председатель комитета ВР по вопросам нацбезопасности прокомментировал публичные скандалы из-за деятельности работников ТЦК.
Завитневич назвал хватание украинцев на улицах работниками ТЦК «нарушением законов»
Источник фото: rada.gov.ua
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, комментируя усиление мобилизации в Украине, заявил о необходимости расследования и соответствующего реагирования на случаи, когда представители Территориальных Центров Комплектования хватают людей на улицах. По его словам, были приняты кадровые решения и проведена ротация работников ТЦК из-за публичных скандалов. Об этом Завитневич рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Такие случаи являются нарушением законов, каждый из них требует расследования и соответствующего реагирования. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - отметил Завитневич.

Он также отметил, что некоторые подобные случаи стали следствием пробелов в действующих механизмах мобилизации. Согласно его словам, система мобилизационного ресурса и подходы к его использованию остались устаревшими со времен советской эпохи из-за недостатков в реформировании этих процессов.

"Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации. К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с очень громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами по его привлечению в войска", - сказал Завитневич.

Он также подчеркнул, что усовершенствование ситуации стало возможным благодаря принятию закона о создании ТЦК и Социальной Поддержки Вооруженных Сил Украины в 2021 году. Этот шаг предусматривал отмену военкоматов и переход к цифровому учету мобильного ресурса с помощью системы "Оберіг". Однако реализация этих идей задерживалась из-за российской агрессии, которая задержала необходимое развертывание и развитие новых систем в войсках.

В Комитете есть ряд предложений, включая вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачу в Министерство обороны Украины, что, по его словам, поможет в дальнейшем усовершенствовании системы функционирования этих центров.

"Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по совершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них - вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передачи в МО Украины", - рассказал председатель комитета по вопросам нацбезопасности.

Напомним, антикоррупционный комитет Рады обнаружил ряд коррупционных рисков в законопроекте Кабмина об усилении мобилизации, впрочем, это не означает, что он не будет принят после их устранения.

Ранее глава антикоррупционного комитета опубликовала перечень того, что, по мнению антикоррупционного комитета, нужно усовершенствовать в законопроекте.

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