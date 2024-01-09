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У Адміністрації Державної прикордонної служби пояснили, що військовозобов’язані, які не підлягають призову, під час перетинання державного кордону крім документів, зазначених у статті 2 Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян», мають надати військово-облікові документи, що підтверджують статус військовозобов’язаної особи, яка не підлягає призову, та має право на виїзд з України.

Ми не виступаємо проти удосконалення мобілізації, — голова Антикоркомітету Анастасія Радіна прокоментувала корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

Антикорупційний комітет Ради виявив низку корупційних ризиків у законопроекті Кабміну про посилення мобілізації, втім, це не означає, що його не буде ухвалено після їх усунення.

Податківцям доручать повідомляти НАБУ про ознаки хабарництва серед підприємців, - Комітет рекомендував законопроект

Зокрема Податковий кодекс доповнять обставинами, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави та положенням, що при їх виявленні податкова керується відповідним переліком НАБУ, який оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

ВККС очікувало, що документи на конкурс в апеляційні суди подадуть від 3 до 5 тисяч кандидатів

В реальності документи для участі у конкурсі на 550 посад суддів апеляційних судів подали 2074 кандидати.

  1. В Україні

Завітневич назвав хапання українців на вулицях працівниками ТЦК «порушенням законів»

13:20, 9 січня 2024
Голова комітету ВР з питань нацбезпеки прокоментував публічні скандали через діяльність працівників ТЦК.
Завітневич назвав хапання українців на вулицях працівниками ТЦК «порушенням законів»
Джерело фото: rada.gov.ua
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Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, коментуючи посилення мобілізації в Україні, заявив про необхідність розслідування та відповідного реагування на випадки, коли представники Територіальних Центрів Комплектування хапають людей на вулицях. За його словами, були прийняті кадрові рішення та проведена ротація працівників ТЦК через публічні скандали. Про це Завітневич розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Наскільки я знаю, так і робиться, приймаються кадрові рішення, проводиться ротація працівників. Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації», – зазначив Завітневич.

Він також зауважив, що деякі подібні випадки стали наслідком прогалин у чинних механізмах мобілізації. Згідно з його словами, система мобілізаційного ресурсу та підходи до його використання залишились застарілими від часів радянської епохи через недоліки у реформуванні цих процесів.

«Але будемо відвертими, частково такі випадки спровоковані прогалинами у чинних механізмах мобілізації. На жаль, з самого початку незалежності України, коли приймалася низка державних програм розвитку ЗСУ з дуже гучними назвами, до заміни радянських підходів у питаннях мобілізації руки так і не дійшли. Як результат, на десятки років військкомати застрягли у минулому з абсолютно застарілою системою паперового обліку мобілізаційного ресурсу та підходами щодо його залучення до війська», - сказав Завітневич.

Він також підкреслив, що удосконалення ситуації стало можливим завдяки прийняттю закону про створення ТЦК та Соціальної Підтримки Збройних Сил України у 2021 році. Цей крок передбачав відміну військкоматів та перехід до цифрового обліку мобільного ресурсу за допомогою системи «Оберіг». Однак реалізація цих ідей затримувалася через російську агресію, що затримала необхідне розгортання та розвиток нових систем у військах.

У Комітеті є низка пропозицій, включаючи виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачу до Міністерства оборони України, що, за його словами, допоможе у подальшій удосконалені системи функціонування цих центрів.

«Через повномасштабну російську агресію ці нововведення не досягли необхідного поширення, а реалізація ідей загальмувалася. Тому робота з удосконалення механізмів функціонування ТЦК та СП ще не завершена. Є низка пропозицій, одна з них – виведення ТЦК та СП зі складу Сухопутних військ і передачі до МО України», – розповів голова комітету з питань нацбезпеки.

Нагадаємо, антикорупційний комітет Ради виявив низку корупційних ризиків у законопроекті Кабміну про посилення мобілізації, втім, це не означає, що його не буде ухвалено після їх усунення.

Раніше голова антикорупційного комітету опублікувала перелік того, що, на думку антикорупційного комітету, потрібно вдосконалити в законопроєкті.

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