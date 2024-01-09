У Міноборони заявили, що розривають контракти з компаніями Гринкевичів

Заступник міністра оборони Віталій Половенко повідомив, що всі контракти з пулом Гринкевичів розриваються.

Джерело фото: leopolis.news

Міністерство оборони України розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами. Про це повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції.

Йдеться про бізнесмена, Ігоря Гринкевича, який звинувачується у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

«Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено», - відповів Віталій Половенко на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо Гринкевичів.

Раніше ми писали, що львівський бізнесмен, один з головних постачальників Міністерства оборони, був затриманий правоохоронцями через спробу надати хабар керівникові Державного бюро розслідувань у розмірі 500 тисяч доларів США. За інформацією ЗМІ, йшлося про підприємця Ігоря Гринкевича.

Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони на суму понад 1,5 мільярда гривень. Під час слідства виявлено, що підприємства, які були залучені для виконання оборонних замовлень, не мали необхідних потужностей для виробництва та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони.

У ДБР зазначали, що така діяльність спричинила збитки бюджету, оцінені приблизно в 1,2 мільярда гривень, та призвела до розриву постачання необхідного обладнання.

Державні органи виявили невиконання шести контрактів та факт отримання коштів за повністю не виконані обов'язки з семи договорів. Також встановлено затримку виконання восьми контрактів на термін від 3 до 5 місяців.

Попередні оцінки вказують на можливу суму збитків, що перевищує 1 мільярд гривень.

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