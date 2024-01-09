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  1. У світі

Стало відомо, за яких умов у ЄС можуть розблокувати 50 млрд євро допомоги для України

13:00, 9 січня 2024
Угорщина може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.
Стало відомо, за яких умов у ЄС можуть розблокувати 50 млрд євро допомоги для України
Фото: SITA/AP, Denes Erdos
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Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Про це повідомляє Politico.

За словами трьох дипломатів ЄС, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Однак видання зазначає, що це дозволить угорському премʼєру Віктору Орбану блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселю за відмову від вето.

Вказується, що Угорщина сформулювала цю пропозицію під час зустрічі 27 бюджетних експертів ЄС у пʼятницю і направила відповідний документ до Ради ЄС, де наразі головує Бельгія.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією ЄС щороку надаватиме Україні €12,5 мільярда у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією €50 мільярдів.

Деякі дипломати ЄС скептично ставляться до цієї пропозиції попри зміну риторики Угорщини, яка раніше виступала категорично проти виділення коштів Україні у будь-якому вигляді. Вони вказують, що угорська пропозиція не забезпечить передбачуваності для України.

«Семирічний бюджет ЄС — це багаторічна структура, ми не можемо погоджувати це з року в рік», — сказав один із дипломатів.

Як відомо, питання фінансування України з боку ЄС стоїть на порядку денному зустрічі послів країн-членів ЄС, запланованої на середу, 10 січня.

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