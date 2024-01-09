Стало известно, при каких условиях в ЕС могут разблокировать 50 млрд евро помощи для Украины

Венгрия может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Фото: SITA/AP, Denes Erdos

Венгрия может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Об этом сообщает Politico.

По словам трех дипломатов ЕС, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Однако издание отмечает, что это позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Указывается, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению ЕС ежегодно будет предоставлять Украине €12,5 миллиарда в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией €50 миллиардов.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде. Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемость для Украины.

«Семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, мы не можем согласовывать это из года в год», — сказал один из дипломатов.

Как известно, вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду, 10 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.