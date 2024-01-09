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Военнообязанные, не подлежащие призыву, во время пересечения границы также должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву и имеющего право на выезд из Украины, - АГПСУ

В Администрации Государственной пограничной службы пояснили, что не подлежащие призыву военнообязанные во время пересечения государственной границы кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву, и имеющего право на выезд из Украины.

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  1. В мире

Стало известно, при каких условиях в ЕС могут разблокировать 50 млрд евро помощи для Украины

13:00, 9 января 2024
Венгрия может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.
Стало известно, при каких условиях в ЕС могут разблокировать 50 млрд евро помощи для Украины
Фото: SITA/AP, Denes Erdos
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Венгрия может снять вето на пакет помощи от ЕС Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Об этом сообщает Politico.

По словам трех дипломатов ЕС, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Однако издание отмечает, что это позволит венгерскому премьеру Виктору Орбану блокировать финансирование Украины ежегодно или получить уступки от Брюсселя за отказ от вето.

Указывается, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС в пятницу и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам дипломата, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению ЕС ежегодно будет предоставлять Украине €12,5 миллиарда в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией €50 миллиардов.

Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, несмотря на изменение риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения средств Украине в любом виде. Они указывают, что венгерское предложение не обеспечит предсказуемость для Украины.

«Семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, мы не можем согласовывать это из года в год», — сказал один из дипломатов.

Как известно, вопрос финансирования Украины со стороны ЕС стоит в повестке встречи послов стран-членов ЕС, запланированной на среду, 10 января.

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