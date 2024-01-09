Совершал таможенное оформление авто без их фактического наличия: разоблачили таможенника

Правоохранители разоблачили главного госинспектора таможенного поста «Ромны» Сумской таможни.

Правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Ромны» Сумской таможни по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, инспектор, несмотря на отсутствие двух транспортных средств в зоне контроля таможенного поста «Ромны» Сумской таможни внес в официальные документы сведения об их прибытии, затем осуществил таможенное оформление автомобилей без их фактического наличия.

В прокуратуре напомнили, что в мае 2023 года правоохранители задержали указанного инспектора на вымогательстве и получении 18 тыс. грн неправомерной выгоды за не создание искусственных препятствий во время растаможки транспортных средств.

Ранее сообщалось, что исполняющого обязанности руководителя Черновицкой таможни уволили из-за возможной причастности к контрабанде.

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